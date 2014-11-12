به گزارش خبرنگار مهر، وجهالله خدمتگزار صبح چهارشنبه در کارگاه آموزش تخصصی باغهای تاریخی ایران اظهارکرد: از میراث فرهنگی کشور انتظار داریم تا توانمندیهای هر استان را شناسایی و در سطح جهان معرفی کند.
وی با اشاره به بازدید از نمایشگاه توانمندیهای روستایی خراسان جنوبی گفت: در این بازدید بهترین خلاقیت و ابتکار از ناحیه افراد مسن روستایی مشاهده شد که باید سازمان میراث فرهنگی این خلاقیت و نوآوری را به جهان معرفی کند.
خدمتگزار تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی کشور با شناسایی استعدادهای درخشان روستائیان زمینه رشد و پیشرفت این استعدادها را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون سازمان میراث فرهنگی نتوانسته است استعدادهای خراسان جنوبی را شناسایی و به دنیا معرفی کند، افزود: خراسان جنوبی بهترین آثار تاریخی را در سطح کشور داشته است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: تاکنون از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور گام موثری برای معرفی ظرفیتهای این استان برداشته نشده است.
خدمتگزار با بیان اینکه ظرفیتها و توانمندیهای محدود اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی توان معرفی این استان در سطح جهان را ندارد، افزود: این امر همت سازمان میراث فرهنگی کشور را میطلبد تا با معرفی این آثار و جذب گردشگر سبب رونق اقتصادی این استان شود.
وی افزود: ايران اسلامي داراي جاذبهها و استعدادهاي بسيار فراوني در ابعاد مختلف بوده كه بايد به دنيا معرفي شوند.
خدمتگزار بیان کرد: خراسان جنوبی در بخشهاي مختلف از جمله كويرنوردي، وجود مشاهير و شخصيتهاي مهم علمي و ادبي، نيروي انساني و جاذبههاي جغرافيايي داراي استعدادهاي بسيار خوبي است كه بايد بيش از پيش زمينه معرفي و شناسايي آنها در ابعاد ملي و فراملي فراهم شود.
وی اظهارکرد: اين آمادگي در استان خراسان جنوبي براي انجام هرگونه حمايتي به منظور شناسايي و معرفي توانمنديها و ظرفيتهاي استان در بعد گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي وجود داشته و ما آماده هرگونه مساعدت در اين زمينه هستيم.
خدمتگزار در پایان یادآور شد: وظیفه سازمان میراث فرهنگی معرفی توانمندیهای استان در زمینه صنایع دستی و گردشگری به دنیا است.