معاونين وزير جهادكشاورزي به كرمان سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی اظهار کرد: آقايي معاون امور مجلس وزير جهاد كشاورزي و سجادي معاون آب و خاك و صنايع وزير جهاد به كرمان سفر مي‌كنند.

وی در تشريح برنامه‌هاي سفر معاونين وزير جهاد به استان كرمان گفت: شركت در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و بررسي مشكلات بخش خصوصي فعال در زمينه كشاورزي و نيز برگزاري جلسات مشترك با مديران جهاد كشاورزي استان در روز پنجشنبه از برنامه هاي اين سفر خواهد بود.

پور ابراهمی با تاکید بر اینکه بررسي مشكلات كشاورزان جنوب نيز از ديگر برنامه‌هاي سفر معاونين وزير جهاد كشاورزي به استان كرمان است، تصریح کرد: اين سفر بعد از برگزاري جلسات در شهرستان كرمان انجام خواهد شد و پورابراهيمي نيز در اين سفر معاونين وزير را همراهي خواهد كرد.