به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان، با حضور حامد میرزابابایی مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان در محل این انجمن برگزار شد.

میرزابابایی در ابتدای این نشست گفت: نمایشگاه دیگری با عنوان مشابه نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی برگزار می‌شود که ممکن است با این نمایشگاه اشتباه گرفته شود. بنابراین تاکید دارم که از نام کامل این نمایشگاه استفاده کنیم که در آن فقط کتاب‌های خارجی عرضه می‌شود و مخاطب باید بداند که این نمایشگاه، محل عرضه کتاب‌های فارسی نیست.

وی ادامه داد: درباره خود نمایشگاه باید بگویم که شرایط و بستر نامناسب اقتصادی، روی کار همه اصناف تاثیر گذاشته و صنف نشر هم از این قاعده مستثنی نیست. بخش بین‌المللی این صنف هم در کشورمان، آسیب‌های جدی‌تری دیده است چون طی چند سال اخیر، شاهد نوسانات شدید ارزی بوده‌ایم.

وی افزود: با توجه به این که کتاب‌های خارجی، قیمت ارزی دارند، مسائل ارزی بر سیستم کاری ما تاثیر می‌گذارد؛ هم بر قیمت خود کتاب و هم بر هزینه‌های تامین‌اش چون ثبت سفارش و... بنابراین نوسانات ارزی، خودشان را در این حوزه پررنگ‌تر و سریع‌تر نشان می‌دهند. همه اصنافی که با ارز سر و کار دارند، در صف مقدم آسیب دیدن هستند. به این مسائل، تحریم‌های خارجی را هم اضافه کنم.

میرزا بابایی ادامه داد: جالب است که کتاب و اقلام فرهنگی در تحریم‌نامه کشورهایی مانند آمریکا، مسثتنی است و قرار نیست از این جهت کشورمان را تحریم کنند، اما اتفاقی که می‌افتد، غیر از این قرار گذاشته شده است. از طرف دیگر خود ناشران هم اقدام به تحریم ایران می‌کنند و کتاب نمی‌فروشند که این مساله، اثر تحریم‌ها مضاعف می‌کند. علاوه بر این مسائل خارجی، خود تحریمی‌های داخل را هم داریم. نمونه‌اش فشارهای گمرک و مالیات است.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان ادامه داد: مجموعا وضعیت به جایی رسیده که صنف نشر در حوزه بین‌الملل واقعا با دشواری‌های جدی روبرو است. مساله دیگر، محدود کردن حمایت‌های یارانه‌ای وزارت ارشاد است که انجام شد. اخیرا بخش ارزی نمایشگاه کتاب حذف شد. در این که تزریق یارانه مفسده‌انگیز است، شکی نیست. اما چرا با برداشتن آن رقم حمایتی یارانه، به طریق دیگر این نقصان جبران نمی‌شود؟ البته منظورم از حمایت، حمایت از عده‌ای بازرگان نیست. منظور این است که فشارهای مالی نهایتا هزینه را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. منظور حمایت از دانشگاه، ‌ استاد و دانشجو و موسسات علمی است. این وضعیت یا باعث کاهش تخفیف‌ها می‌شود یا بالا بردن قیمت کتاب‌ها.

میرزابابایی گفت:همه این مشکلات، هم‌افزا و تشدید‌کننده هستند و روی هم باعث شده‌اند عرضه و فروش کتاب خارجی با مشکلات جدی روبرو شود. انجمن ناشران بین‌المللی ایرانیان تلاش کرد نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی را سرپا نگه دارد. این نمایشگاه مطلقا توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و ردپای بخش دولتی در آن وجود ندارد. از آسمان هم پول نمی‌بارد بنابراین باید هزینه‌ها را از ثبت نام ناشرانی که در نمایشگاه شرکت می‌کنند، به دست بیاوریم. باید این ثبت‌نام‌ها کفاف بدهند که کفاف نمی‌دهند.

وی افزود: بنابراین ناگزیریم از اندوخته مالی انجمن، اعضای خودمان را سوبسید کنیم. شاید دلیل این که در ۲ دوره گذشته، انجمن غیر از اعضای خود، ناشری را در نمایشگاه ثبت نام نکرد، همین سوبسید دادنش باشد. یک مشکل حاشیه‌ای هم وجود دارد و این است که خیلی از دانشگاه‌ها بودجه دارند و به دلیل رویکردی که در کشور وجود دارد و همه می‌خواهند کارنامه نیک برای خود درست کنند، بودجه‌ها به طور پراکنده در کارهای مختلف هزینه می‌شود و نمایشگاه‌های غیرمتمرکز و پراکنده‌ای برپا می‌شود. در حالی که اگر این نمایشگاه‌هابه طور متمرکز برپا شوند، دوستان یقین بدانند که منتفع خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انجمن از دوره گذشته، این نمایشگاه را از فضای نمایشگاهی به فضای دانشگاهی برده است. سال گذشته در دانشگاه تهران و امسال نمایشگاه را در سالن تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس برپا می‌کنیم. این نمایشگاه در فضایی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع تشکیل برپا می‌شود. در این نمایشگاه، تثبیت قیمت داریم. برای ما ایجاد بستر امن نمایشگاهی اهمیت دارد. متاسفانه مفاسد اخلاقی و حرفه‌ای در نمایشگاه‌های کتاب کشور وجود دارد و خیلی وقت‌ها هم این مفاسد از بین نمی‌روند چون ابزارهای لازمش وجود ندارد. ما سعی کردیم با تثبیت قیمت، تا حدی این مشکل را حل کنیم.

میرزابابایی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در نمایشگاه موظف هستند کتاب‌ها و اطلاعاتشان را در سایت انجمن ثبت کنند. بنابراین اگر کسی کتابی را با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده در سایت بفروشد، متخلف است و با او برخورد می‌شود. بنابراین با این کار در سایت انجمن، این امکان را به مخاطب نمایشگاه دادیم تا یک مرجع مورد وثوق داشته باشد. برای شفاف‌سازی هم قیمت ارز را تک‌نرخی در نظر گرفتیم. حداکثر سقف قیمت تعیین کرده‌ایم و کسی اجازه ندارد بیشتر از آن کتابی را بفروشد. از طرف دیگر، برای تخفیف هم میزان حداکثری ۱۵ درصد را در نظر گرفته‌ایم.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان در ادامه گفت: کتاب‌های نمایشگاه مطلقا اورجینال هستند و نسخه افست و غیرقانونی در آن وجود ندارد. کتاب بدون مجوز و بدون هماهنگی ناشر هم در نمایشگاه وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، ‌ با توزیع‌کننده‌اش برخورد خواهد شد چون این اصل اورجینال بودن، در واقع جان نمایشگاه کتب کاربردی و نمایشگاهی است. در این نمایشگاه، امکان ثبت سفارش وجود دارد و شرکت‌کنندگان موظف هستند در اسرع وقت سفارش را به دست متقاضی برسانند و اگر نتوانند باید سریعا این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند. در مجموع، ثبت سفارش یک بستر امن برای تهیه کتاب برای مخاطب خواهد بود.

وی افزود: امروز هم آخرین روز بارگذاری کتاب‌ها در سایت انجمن است. تا این لحظه، ‌ بیش از ۷۷ هزار عنوان روی سایت انجمن بارگذاری شده است که به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی هستند. عمده این کتاب‌ها انگلیسی هستند و بعد از آن، کتاب‌های عربی با قریب به ۶ هزار عنوان در رتبه دوم از نظر تعداد قرار دارند. از نظر موضوعی هم هیچ محدودیتی درباره کتاب‌ها وجود ندارد و در تمام موضوعات، کتاب‌های مختلف در نمایشگاه عرضه خواهند شد. بالاترین حجم موضوعی هم به کتاب‌های علوم انسانی و کمترین به کتاب‌های مرجع اختصاص دارد.

میرزابابایی درباره سال چاپ کتاب‌های نمایشگاه گفت:‌ در زمینه عرضه فیزیکی کتاب‌ها که در نمایشگاه عرضه می‌شوند، باید متعلق به سال ۲۰۱۰ به بعد باشند اما کتاب‌های مربوط به پیش از ۲۰۱۰ می‌توانند در سایت انجمن نمایش داده شوند تا وجاهت و زیبایی نمایشگاه از نظر تازه بودن کتاب‌ها حفظ شود. کتاب‌های انگلیسی بعد از ۲۰۱۰، بیش از ۳۷ هزار عنوان هستند که ۳ هزار و ۶۰۰ عنوان از آن‌ها کتاب‌های چاپ شده در سال ۲۰۱۴ هستند. با توجه به بی‌اخلاقی‌هایی که وجود دارد، ما واقعا برای تهیه و عرضه کتاب‌ها در این نمایشگاه، تحریم‌ها را دور می‌زنیم و مشقت و سختی زیادی را متحمل می‌شویم. درباره ارزان‌ترین و گران‌ترین کتاب‌های نمایشگاه هم باید بگویم که قیمت ۳ تا از ارزان‌ترین‌ها، ۱۰ هزار، ۲۲ هزار و ۳۰ هزار تومان است که دیکشنری هستند و قیمت ۳ تا از گران‌ترین کتاب‌های نمایشگاه هم به ترتیب ۲۴، ۳۰ و ۴۸ میلیون تومان است که دایرة‌المعارف مهندسی شیمی، دایرة‌المعارف علوم و صنایع و دایرة‌المعارف استاندرد هستند.

وی درباره هزینه‌های این نمایشگاه گفت: سال گذشته، انجمن ۲۰ میلیون تومان از خود گذاشت یعنی برای اعضای خود هزینه کرد تا نمایشگاه برپا شود. ولی در نمایشگاه پیش رو، برآورد کردن هزینه قدری دشوار است چون هنوز انجام هزینه‌ها تمام نشده است. مثلا اجاره سالنی مانند سالن حجاب برای برپایی نمایشگاه، سر از رقم ۸۰ و ۹۰ میلیون تومان در می‌آورد. البته مدیریت این سالن بعضا همکاری داشته و تخفیف‌هایی داده است ولی سوال اصلی من این است که چرا قیمت این‌قدر بالاست؟

میرزابابایی ادامه داد: چرا نباید تعرفه‌ای برای مسائل فرهنگی وجود داشته باشد و هزینه موکت کردن این سالن را من با حدود ۸ میلیون تومان پرداخت کنم تا در آن نمایشگاه برپا کنم؟ چرا باید این‌گونه باشد که در نهایت فرار کنم و بروم نمایشگاه را در سالن تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس برپا کنم؟ خدا رو شکر دانشگاه تربیت مدرس، هزینه‌هایی را که نیاز دارد تا مکان را در اختیارمان قرار بدهد، از ما می‌گیرد. سالن حجاب مجموعه‌ای جدا از دولت نیست. امکانات و اماکن دولتی یا باید با تعرفه و یا رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرند اما این اتفاق نمی‌افتد. کاری که وزارت ارشاد در حمایت از نمایشگاه انجام داده، این است که در سال‌های پیش مبلغی را به عنوان کمک به نمایشگاه تعیین کرده بود که گرچه با یک بروکراسی شدید به دست ما می‌رسید ولی قوت قلب بود. ما مبلغ مربوط به نمایشگاه پارسال را ۲ هفته پیش دریافت کردیم و البته به بروکراسی عادت کرده‌ایم.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان درباره مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: افتتاحیه روز یکشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۹ با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم برگزار خواهد شد.

میرزابابایی با اشاره به تخلفات و بی‌اخلاقی‌ها گفت: یک بخش بزرگی از چاپ‌های افست، توسط ناشران دانشگاهی انجام می‌شود. عجیب است که ناشری که هیئت بررسی تخلفات ارشاد، علیه‌اش رای صادر کرده، در نمایشگاه‌های استانی کتاب ارشاد ثبت‌نام و حضور پیدا می‌کند. این‌گونه تضادها، یکی دوتا نیستند و متاسفانه معاونت‌های فرهنگی و حقوقی ارشاد با هم به نتیجه مشترک نمی‌رسند. خیلی کارهای غیرقانونی و اخلاقی وجود دارد که باعث می‌شود کتابی که ارزشش را ندارد به قیمت ۳۰ میلیون تومان فروخته شود و خیلی‌ کارها می‌شود در فاکتورش انجام داد که اگر وارد جزئیات بشوم، متوجه خواهید شد تلاش ما برای برپایی سالم این نمایشگاه شعار نیست.