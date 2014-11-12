70 درصد جمعیت خوزستان در 80 منطقه استان سکونت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور در اهواز عنوان کرد: شورای شهر باید مشرف به تخصص مجموعه شهرداری باشد و در صورتی که این اشرافیت وجود نداشته باشد به طور حتم ساکنان آن شهر متحمل ضرر و زیان می شوند.

وی افزود: بیش از 70 درصد جمعیت استان در کمتر از 80 نقطه سکونت دارند و 30 درصد باقی مانده نیز در چهار هزار نقطه سکونت دارند. این آمار بسیار قابل تامل است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ابزار تصمیم گیری باید در شهرداری ها و شورای های شهر فراهم شود و عدم هماهنگی بین این دو نهاد منجر به آسیب دیدن کل مجموعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وحدت شهری یک تمدن در حال تکامل است،؛ گفت: مدیریت شهری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد و همچنین باید از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد. عدم تطابق تحصیلات و شرایط در انتخاب یک مدیر شهری مشکلات فراوانی را برای شهروندان و مجموعه به وجود می آورد.

مقتدایی اظهار کرد: مدیر یک مجموعه باید اطلاعات کامل و جامعی از شرایط پیرامون خود داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم تصمیمات درست و مناسبی بگیرد.