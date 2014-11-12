به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، کیانوش رستمی که چندی پیش مدال نقره بازیهای آسیایی را به دست آورد، با اشاره به اینکه در اینچئون بدترین اتفاق زندگی برایش رخ داد، گفت: من هنوز هم دوست ندارم به آن بازیها فکر کنم، اما آن بازیها تجربه بزرگی برای من داشت؛ اینکه حتی در صورت مسجل شدن قهرمانی هم وزنه های بعدی را دست کم نگیرم.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت خود اظهار کرد: اتفافات زیادی دست به دست هم داد تا در روزهای منتهی به رقابتهای جهانی با انگیزه فراوان به برطرف کردن نقاط ضعفم بپردازم. شاید مهمترین آن انگیزه بالای خود بودم. در کنار آن کادر فنی و شخص بهمن زارع هم خیلی به من کمک کرد تا با روحیه مناسب تمرین کنم.
قهرمان سال 2011 جهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتم. در کنار آن رژیم غذاییام را هم با جدیت بیشتر رعایت کرم تا در تمام طول این مدت سر وزن باشم. من آخرین بار سال 2011 قهرمان جهان شدم و حالا با گذشت سه سال آمادهام تا با دعای خیر مردم بار دیگر ضمن کسب مدال طلا به رکورد دنیا حمله کنم.
وی در آستانه رقابتهای دسته 85 کیلوگرم با بیان اینکه سطح رقابتهای امسال واقعا بالاست، افزود: 5 رقیب سرسخت دارم که همگی عنواندار جهان و المپیک هستند. بدون شک حضور این مدعیان باعث جذابتر شدن رقابتهای دسته 85 کیلوگرم میشود. همین موضوع به من انگیزه بیشتری میدهد. معتقم مدال گرفتن در چنین فضایی ارزشش بسیار بیشتر از وقتی است که شما رقیبی ندارید.
رستمی در پایان گفت: مدال گرفتن و شکستن رکورد جهان شاید برای من ایدهآل باشد اما آنچه برایم از همه مهمتر خواهد بود این است که با تمرکز بالا روی تخته جهانی حاضر شوم. این تمرکز مرا به هدفم نزدیک خواهد کرد.
رقابتهای دسته 85 کیلوگرم قهرمان جهان ساعت 16 و 30 دقیقه پنجشنبه (فردا) برگزار میشود.