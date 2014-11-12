محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد مصوبات جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: یکی از مصوبات برای تسهیل صادرات صنعت طلای کشور بود مبنی بر اینکه واردکنندگان شمش طلا بدون اینکه نیازی به این باشد که ارز معادل طلای وارد شده را ضمانت بدهند و یا معادل آن را طلا بیاورند به صادرات آن اقدام نمایند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه مصوبه شورا برای رونق بخشی به صنعت طلا و صادرات آن بوده است، افزود: پیش از این صادرات طلا منوط به این بود که صادرکننده ارز حاصل را به بانک مرکزی بفروشد و یا تعهد دهد معادل آن را شمش طلا وارد کند.

وی گفت: با توجه به اینکه صنعت طلا مشتریان خاص خود را دارد و ضمانت آن کار سختی است، بنابراین این مصوبه برای رونق بخشی به تولید صنعت طلا در کشور بوده است و دیگر نیازی به اینکه معادل واردات شمش طلا ارز ضمانت بدهند و یا معادل آن را طلا بیاورند نیست.

پورابراهیمی افزود: بر این اساس یکسال برای واردکننده شمش طلا به منظور ساخت و تولید تا صادرات طلای ساخته شده مهلت در نظر گرفته شده است.

وی مصوبه مذکور را باعث رونق کسب و کار صنعت طلا و رفع محدودیت ها و موانع فعالیت در این صنعت دانست و یکی از مزیت های اقتصادی این مصوبه را شفاف سازی فعالیت در صنعت طلا و صادارت و واردات آن اعلام کرد.

پورابراهیمی همچنین شفاف سازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات طلا را از دیگر مزیت ها عنوان کرد و گفت: مباحث دیگری هم در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار مطرح شد که به کمیسیون های شورا ارجاع داده خواهد شد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: همچنین در این جلسه عملکرد یک صندوق و یک بانک هم مطرح شد و قرار است در جلسه آینده گزارش آن نهایی شود.

وی در مورد بررسی موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه دیشب در این زمینه بحثی مطرح نشد؛ اما گزارش آن توسط بانک مرکزی نهایی شده است و قرار است اولین دستور کار جلسه آتی شورا به موضوع اخذ کارمزد از دارندگان کارت خوان ها اختصاص یابد و این موضوع تعیین تکلیف شود.