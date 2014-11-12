به‌ گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش‌خلق درباره آخرین وضعیت اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: شبکه برق کشور در حال تبادل بار و انرژی الکتریکی با کشورهای همسایه است و این نکته بسیار مهم در صادرات برق ایران محسوب می‌شود.

معاون هماهنگي توزيع شركت توانیرافزود: در شرایط فعلی بیشترین صادرات برق ما به عراق است و عراق تنها کشوری است که صادرات برق به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود، اما دیگر کشورهای همسایه با ایران تبادل انرژی دارند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه پیک مصرف برق در ایران با پیک مصرف در کشورهای اطراف ما یکسان نیست، تصریح کرد: ایران با داشتن شبکه به‌هم پیوسته می‌توانیم در ساعت‌های کم‌ باری، به شبکه کشورهای همسایه برق بدهیم و در ساعت پرباری از آنها برق بگیریم.

خوش‌خلق با بیان اینکه سنکرون کردن شبکه برق ایران با کشورهای دیگر فرصتی فراهم می‌کند تا دیگر تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نیز بتوانند با بازار برق کشور هدف ارتباط برقرار کنند درباره تبادل برق با روسیه و اتصال به اروپا، اظهار داشت: مطابق با مذاکرات انجام گرفته با روسیه به‌دنبال این هستیم که ازطریق این کشور به شبکه اروپا متصل شویم، اما باید ابتدا مسایل فنی این تبادل فراهم شود.