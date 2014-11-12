50 شهروند غیر نظامی سوری در حملات جنگنده های ائتلاف کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حملات جنگنده های نیروهای ائتلاف ضد داعش به مواضع این گروه در سوریه تا کنون 865 نفر کشته شده اند که 50 نفر از آنها را شهروندان غیر نظامی سوری تشکیل می دهند.

با وجود شکل گیری این ائتلاف، رسانه های غربی خبر می دهند که به دلیل عملکرد بد این ائتلاف جببه النصره توانسته به موفقیت هایی در قبال گروه های شورشی به اصطلاح میانه رو سوری بدست بیاورد.

بر اساس استراتژی کاخ سفید برای مبارزه با داعش، قرار است شورشیان میانه رو سوری نقش نیروهای پیاده نظام ائتلاف ضد داعش را داشته باشند. این گروه های شورشی قرار است در عربستان و ترکیه تحت آموزش قرار گرفته و سپس در امر مبارزه به داعش به خدمت گرفته شوند.