کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل صنایع کوچک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعقلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی، اظهار داشت: متاسفانه اکنون مشكلات بسیاری در صنایع كوچك کشور وجود دارد به طوری كه این صنایع در كشور در معرض خطر قرار دارند و در این زمینه نیازمند صندوقی به منظور پذیرش مخاطرات هستند.

وی با بیان اینكه بررسی های دقیقی برای رفع مشکلات طرح ها و واحدهای مشکل دار در كشور انجام می شود، گفت: کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل صنایع کوچک در کشور محسوب می شود اما علاوه بر مشكلات اقتصادی كشور، عدم بازاریابی، عدم فروش، عدم استفاده از ظرفیت كامل و مدیریت منابع از دیگر مشكلات صنایع كوچك به شمار می روند.

به گفته این مسئول یكی دیگر از مشكلات این صنایع بی تدبیری در سرمایه گذاری است به گونه ای که سرمایه گذاری ها در گذشته بدون توجه به نیاز بازار و روند حرکت اقتصاد صورت گرفته در نتیجه اکنون به مشکل خورده اند.

وی با اشاره به اینكه رفع مشكلات واحدهای صنعتی مشكل دار تنها با تزریق اعتبار چاره اندیشی موقتی است، افزود: باید تلاش کرد با آموزش و هدایت سرمایه گذاران به سمت تولید همراه با بازاریابی، مشكلات اینگونه صنایع را به صورت ریشه ای رفع کرد.

تعقلی همچنین از اجرای طرحی تحت عنوان عارضه یابی از آذرماه امسال خبر داد و گفت: در این طرح واحدهای صنعتی كه دچار مشكل هستند اگر نیازمند تسهیلات باشند از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری کشور حمایت خواهند شد و ضمانت بانکی برای آنها انجام می شود.

وی همچنین با انتقاد از عدم چرخش مالی تسهیلات صنایع در كشور عنوان كرد: تسهیلاتی كه بانك ها به صنایع بزرگ اعطا می كنند باز تقسیط شده و به گردش مالی نمی افتند از این جهت مشكل واحدهای صنعتی كه نیازمند نقدینگی هستند نیز رفع نمی شود.

تعقلی با تاكید بر جهت دهی سرمایه گذاری ها در كشور تصریح كرد: دولت از یارانه ای كه قرار است در اختیار بخش تولید بگذارد، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنایع كوچك مصوب كرده كه امیدواریم به صورت هدفمند بین صندوق یا سازمان مربوط توزیع شود.

به گفته وی از مجموع ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در كشور برای امسال، ۳۲ درصد مربوط به بخش صنعت و ۲۴ درصد مربوط به صنایع كوچك كشور است.

وی با بیان اینكه در كشور می باید به صنایع كوچك توجه بیشتری شود افزود: توجه به صنایع كوچك سبب رونق اشتغال می شود چراكه اگر با هر ۵۰۰ تا یك میلیارد تومان برای هر نفر در صنایع بزرگ شغل ایجاد شود در صنایع كوچك با هر ۵۰ میلیون تومان می توان برای هر فرد شغل ایجاد كرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك در كشور گفت: در این صندوق به استان های محروم توجه ویژه شده و در این استان ها با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال تسهیل در سرمایه گذاری هستیم.

به گفته تعلقی اكنون سقف ضمانت صندوق برای خراسان شمالی هشت میلیارد تومان است كه در صورت معرفی طرح های بیشتر این میزان افزایش می یابد.

این مسئول در خصوص رسالت و وظایف این صندوق توضیح داد و افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك د ۱۰۰ درصد دولتی بوده و فعالیت اصلی آن نیز پذیرش ریسك اعتباری صنایع كوچك در حوزه تامین، تولید، فروش و پیمانكاری است.

وی گفت: با ضمانت سرمایه گذاری به بانك، صنعتگر را در دریافت تسهیلات یاری می دهیم و وثائقی كه صندوق دریافت می كند راحت تر و كمتر از وثائقی است كه بانك ها دریافت می كنند.

تعقلی اضافه كرد: این صندوق تا ۸۵ درصد اصل و سود وام تا سقف یك میلیارد تومان را در بانك های عامل ملی، كشاورزی، صنعت و معدن، پاسارگاد، سینا، صندوق مهر امام رضا و موسسه مالی و اعتباری كوثر ضمانت می كند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری کشور در پایان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده طی دو ماه آتی این صندوق با چهار بانك دیگر نیز قرارداد منعقد می کند تا زمینه حمایت بیشتر از سرمایه گذاران فراهم شود.