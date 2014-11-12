راه کارهای تنظیم بازار گوشت مرغ و تدارک میوه در استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان، با عنایت به نوسانات قیمت مرغ گوشت مرغ در سطح کشور و استان و مشکلات پیش آمده برای مرغداران گوشتی اظهار داشت: هدف جلسه رسیدن به راهکاری برای تنظیم منطقی بازار گوشت مرغ و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران است.

وی گفت: پیگیری و اقدامات لازم از طریق مرکز و استان پیرامون موضوع فوق انجام شده و درصدد هستیم تا با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استان و کشتارگاه ها نسبت به حل مشکل پیش رو اقدام کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با توجه به خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: پرداخت وجه گوشت مرغ با قیمت های اعلامی و سایزهای مصوب تا سقف حداکثر هر کیلو شش هزار و۵۰۰ریال به صورت نقدی و تهاتر با نهاده (۷۰ درصد ذرت از قرار هر کیلو گرم ۹ هزار و۵۰۰ ریال تحویل در استان و ۳۰ درصد کنجاله سویا از قرار هر کیلو گرم ۱۶ هزارو۵۰۰ ریال تحویل در بندر) انجام خواهد شد.

مصطفی شاه حسینی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در ماه گذشته بیش از ۲.۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است و برآورد می شود در ماه جاری این رقم به۱.۷میلیون قطعه کاهش یابد و با توجه به وضعیت به وجود آمده نیازمند مدیریت در جوجه ریزی هستیم.

حسن حاج ابراهیمی مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان از ظرفیت هزار تنی سردخانه های در اختیار برای خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ خبر داد و افزود: برای خروج از وضعیت فعل آمادگی خرید و ذخیره سازی مرغ های داخل سایز با قیمت مصوب بر اساس ظرفیت سردخانه های در اختیار را داریم.

همچنین نمایندگان کشتارگاه ها نیز گزارشی از ظرفیت و توان کاری برای همکاری را ارائه کردند.

در این جلسه همچنین در خصوص میوه شب عید خصوصا سیب و پرتقال، میزان نیاز استان، نحوه تامین از داخل یا خارج استان و مباشر توزیع بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم برای تهیه و توزیع میوه مرغوب با قیمت مناسب گرفته شد.