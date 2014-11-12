دو مدال برنز سامبو قطعی شد/ سه جوجیتسوکار فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، در نخستین روز از رقابتهای سامبو چهارمین دوره بازی های ساحلی آسیایی وحید حسن زاده نماینده وزن منهای 68 کیلو گرم در دور نخست برابر نماینده قزاقستان باخت و حذف شد، اما در ادامه یوسف کریمیان در وزن منهای 82 کیلوگرم سامبو توانست با شکست حریفانی از کشورهای قرقیزستان و ازبکستان با قطعی کردن مدال برنز برای رسیدن به فینال تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفی از کشورقزاقستان می رود.

همچنین احسان کریمیان برادر یوسف کریمیان دیگر نماینده سامبو ایران در وزن منهای 100 کیلوگرم با شکست حریفانی ازکشورهای ترکمنستان و مغولستان ضمن مسجل کردن مدال برنز خود برای رسیدن به فینال باید با نماینده ای از کشور عراق مصاف دهد. وی تا ساعاتی دیگر به مصاف حریف خود می رود.

در این رقابتها تیم ملی سامبو کشورمان سه نماینده داشت که دو مدال آن تاکنون قطعی شده است.

در روز نخست رقابتهای جوجیتسو نیز احمد عیدی در وزن منهای 60 حریفانی از کشورهای تاجیکستان،قزاقستان ویمن را شکست داد و ضمن صعود به دیدارنهایی برای مدال طلا با نماینده مغولستان مبارزه خواهد داشت.

امیر حسین خادمیان در وزن منهای 70 موفق شد نمایندگان کشورهای پاکستان، ویتنام و امارات را شکست داده تا ضمن صعود به فینال در مبارزه نهایی با نماینده دیگری از کشور امارات مبارزه کند.

محمد منصوری داوردر وزن منهای 80 کیلگو کرم موفق شد بعد از شکست حریفانی از کشورهای ترکمنستان،پاکستان و فیلیپین سومین فینالیست کشورمان در این بازی‌ها شد تا در مبارزه نهایی با نماینده امارات مصاف دهد.

همچنین در وزن منهای 90 کیلو گرم ایرج امیر خانی بعد از برد برابر حریفانی از کشورهای ترکمنستان و پاکستان در دور سوم به امارات باخت و برای کسب مدال برنز باید با حریفی از کشور لبنان مصاف دهد.

سیدعلی اصغر دوکوهکی در وزن مثبت 90 کیلوگرم نیز نماینده امارات را برد ولی در دور دوم به کویت باخت و سپس در دورسوم با شکست دادن نماینده ویتنام برای کسب مدال برنز می بایست با حریفی از کشور تایلند مبارزه کند.

در ادامه رقابت های فوق مهران صبا دیگر نماینده کشورمان در وزن 60- به کویت باخت و حذف شد.علی حسن پور نیز در وزن 70- ابتدا پاکستان را برد ولی به ویتنام باخت و حذف شد، در وزن 80- نیز علی فیروزی به مغولستان باخت و حذف شد.

چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز خواهد شد ولی رقابتهای برخی رشته ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.