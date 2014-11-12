ردپای برخی مدیران در تخلفات منابع ملی گلستان دیده می شود/ اعتراض به کوتاهی مسئولان در برخورد با مجرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید اتمام حجت با مدیرانی که در حوزه های مرتبط با انفال، فعالیت می کنند، افزود: متاسفانه ردپای برخی مدیران در تخلفات صورت گرفته در عرصه های ملی و منابع طبیعی استان گلستان دیده می شود.

وی با هشدار به ساخت و ساز هایی که به صورت غیرمجاز در حریم ها و عرصه های ملی در حام انجام است، افزود: دستگاه قضا با برنامه ریزی انجام شده تمام ساخت و ساز ها را در هر محله از اجرا متوقف و تخریب خواهد کرد.

وی بیان کرد: هر کس تخلفی می کند باید هزینه اش را پرداخت کند و آنچه در این میان مهم است اجرا بدون تبعیض قانون است.

فاضلیان ضمن حمایت از دادستان گرگان در اجرای صدور احکام قلع و قمع، خاطرنشان کرد: کلیه احکامی که تا کنون اجرا نشده اند به نوبت اجرا می شوند.

کوتاهی مسئولان حجم تخلفات را زیاد کرد

وی خواستار همراهی افکار عمومی با این موضوع شد و اضافه کرد: اگر مسئولان به موقع دست به کار شوند این حجم از تخلفات انجام نمی شود.

وی با بیان این که برخورد با متخلفان، هزینه دارد، ادامه داد: معتقدیم اگر مدیران با تمام امکانات و ظرفیت های موجود پای کار بیایند می توان با همین امکانات از ۷۰ تا ۸۰ درصد تخلفات در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی جلوگیری و هزینه های برخورد را کاهش داد.

فاضلیان از معرفی مدیرانی که در حوزه برخورد کوتاهی کرده اند به مردم خبرداد و گفت: در استان های شمالی موضوع منابع طبیعی باید اولویت اصلی باشد.

تصریح کرد: نیاز بود این جلسه برگزار شود تا بار دیگر مروری داشته باشیم بر سیاست ها و برنامه هایی که تا کنون در این حوزه اجرا شده است.

این مقام ارشد قضایی از رویکرد جدید شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال خبر داد و گفت: از این پس در جلسات این شورا به صورت موردی و نقطه ای دست اندازی به عرصه های طبیعی بررسی و مصوبات لازم برای پیشگیری و برخورد با متخلفان اتخاذ می شود.

فاضلیان با بیان این که وضعیت استان نسبت به دو استان مازندران و گیلان بهتر است ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی مدیران و بسیج همه امکانات بتوانیم وضعیت استان را در این زمینه متعادل کنیم.

کمیسیون ماده ۹۹ در سال های گذشته بی اثر بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۹۹ در سال های گذشته این کمیسیون را خنثی و بی اثر خواند و گفت: با استاندار در این باره صحبت کرده ایم و قرار است این کمیسیون فعال تر در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی اطراف شهرها و روستاها، عمل کند.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان گلستان در ادامه این نشست با اشاره به سوء استفاده های کلانی که در بخش استعلامات صورت می گیرد از مدیران خواست: در بخش استعلامات به ویژه در دستگاه هایی مانند منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، آب و امور اراضی، افراد مورد وثوق را به کار بگیرند و بیشتر نظارت کنند.

احمد فاضلیان با بیان این که بخشی از بدنه کارشناسی ما قابل اعتماد نیست گفت: خود مدیران باید بر کارشناسی های این افراد به ویژه زمانی که می خواهند خرید یا فروش اموال دولتی را انجام دهند نظارت کنند و در صورت مشاهده کارشناسی های نامتعارف در این بخش حتما مراتب را به دادگستری اعلام کنند تا از طریق ابزارهایی که در اختیار داریم با کارشناسان متخلف برخورد شود.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه برای افرادی هم که گزارش خلاف واقع و صوری از اجرای احکام قلع و قمع داده اند نیز خط و نشان کشید و گفت: تک تک پرونده هایی که احکام آنها با امضا صورتجلسه به صورت صوری اجرا شده است بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رانت خواری از مشکلات منابع طبیعی در گلستان است

احمد فاضلیان، رانت خواری را یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش منابع طبیعی استان عنوان کرد و گفت: تنها راه برخورد با رانت خواری شفاف سازی اطلاعات است تا از شکل گیری رانت های اینچنینی جلوگیری کنند.

وی ساماندهی مشاورین املاک به ویژه در روستاها را از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ساخت و ساز در زمین های کشاورزی عنوان کرد.