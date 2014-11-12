ايجاد تعاونی های كوچك گامی در عرصه اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسين غيب پرور پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان فارس با بيان اينكه مقام معظم رهبري براي مشكلات ديرپاي اقتصاد كشور اقتصاد جمعي را به عنوان يك حركت جهادي اعلام كرده اند، ابراز داشت: در راستاي تحقق كلام ولايت گام هاي جدي در سال 92 و در هشت ماهی كه از سال 93 مي گذرد، در استان فارس برداشته شده است.

وي افزود: مطالبات ولايت در حقيقت مطالبات امام عصر (عج) است و نمي توان با غفلت با آن برخورد كرد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اينكه استان فارس اولين استاني بود كه ستاد اقتصاد مقاومتي را طرح ريزي كرد و توسط استاندار فارس به وزارت كشور ارائه شد، عنوان كرد: درباره اقتصاد مقاومتي تكليفي داريم كه بايد آن را ولو با بضاعت مختصري كه داريم، دنبال كنيم.

سردار غيب پرور با عنوان اينكه رويكرد اصلي ما در اقتصاد مقاومتي توجه به اقدامات عملي است، اظهار داشت: براي كاهش نرخ بيكاري و مقابله با كشاورزي بايد عمل كرد.

وي تاكيد كرد: علي رغم مشكلات و موانع استان فارس يك استان سرشار از پتانسيل ها و توانمندي هاي مختلف است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس بيان داشت: افق ما اين است كه بتوانيم تا پايان سال 93 پنج هزار تعاوني كوچك در استان فارس ايجاد كنيم.

وی با بيان اينكه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طي سال های 92 و 93 چهار هزار و 800 پروژه در عرصه های مختلف در استان شروع شده، گفت: در اين مدت زمان شش هزار و 500 شغل در استان ايجاد شده است.

سردار غيب پرور گفت: با ايجاد تعاوني هاي كوچك، بنگاه هاي زودبازده و با روان سازي تعاملات اداري مي توان قدم هايي را در عرصه اقتصاد مقاومتي برداشت.