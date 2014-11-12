زنان در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی پیش از ظهر چهار شنبه در نشست بانوان فعال اقتصادی که در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به مشکلات بخش صنعت در سال های اخیر، اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که تنها ۳۰ درصد صنعت کشور فعال بود.

وی افزود: همین موضوع باعث شده بود که دولت با مشکلات بسیاری در حوزه صنعت رو به رو شده و در حال حاضر نیز دولت برای احیای این حوزه با سختی هایی رو به روست.

آزرمی گفت: اما با این وجود، دولت تلاش خود را برای توسعه و احیای صنعت به کار گرفت و توانست تا حدی شرایط را بهبود ببخشد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی حل شده و کار آنها رونق گرفت.

آزرمی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مهم زنان در توسعه اقتصادی کشور، بر لزوم استفاده از توانایی ها و پتانسیل های این قشر تاکید کرد.

وی گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و استفاده از توانایی های آنها می تواند روند توسعه کشور را سرعت ببخشد.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان تاکید کرد: برای پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه ها باید همگان خود را موظف و مسئول بدانند و با حرکتی جهاد گونه در این راستا گام بردارند.