نرم افزار مجموعه آثار علامه عسکری عرضه شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه آثار علامه مرتضی عسکری محصول مشترک مرکز نور و موسسه علمی - فرهنگی علامه عسکری عرضه شد، گفت: این نرم افزار 2 زبانه فارسی و عربی حاوی متن کامل 26 عنوان کتاب در 63 جلد از آثار علامه مشتمل بر موضوعاتی از جمله قرآن، نقد و تفسیر احادیث، عقاید، معارف اسلامی، شیعه و سنی، پزشکی اسلامی و سرگذشت نامه است.
وی عنوان کرد: از جمله کتابهای ارائه شده این نرم افزار میتوان به وحی قرآن و وحی بیانی، عقاید اسلام در قرآن کریم، برگستره کتاب و سنت، نقش ائمه(ع) در احیای دین، آخرین نماز پیغمبر(ص) و ولایة الامام علی(ع) اشاره کرد.
مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: عبدالله بن سبا و دیگر افسانههای تاریخی، درمان در اسلام، توسل و تبرک و غیره از جمله موضوعات این نرم افزار است.
وی گفت: از قابلیتهای این نرم افزار میتوان به جستجو در عناوین ابواب و سرفصلهای کتب برنامه از طریق فهرست گزینشی، متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، شخصیت شناسی علامه عسکری و اطلاعاتی چند در خصوص کتب برنامه، یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن دلخواه اشاره کرد.
وی بیان کرد: علاقمندان میتوانند برای تهیه این نرم افزار به فروشگاه مجازی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.