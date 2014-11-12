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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

توسط مرکز نور/

نرم افزار مجموعه آثار علامه عسکری عرضه شد

نرم افزار مجموعه آثار علامه عسکری عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور از عرضه نرم افزار مجموعه آثار علامه عسکری توسط این مرکز خبر داد.

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه آثار علامه مرتضی عسکری محصول مشترک مرکز نور و موسسه علمی - فرهنگی علامه عسکری عرضه شد، گفت: این نرم افزار 2 زبانه فارسی و عربی حاوی متن کامل 26 عنوان کتاب در 63 جلد از آثار علامه مشتمل بر موضوعاتی از جمله قرآن، نقد و تفسیر احادیث، عقاید، معارف اسلامی، شیعه و سنی، پزشکی اسلامی و سرگذشت نامه است.

وی عنوان کرد: از جمله کتاب‌های ارائه شده این نرم افزار می‌توان به وحی قرآن و وحی بیانی، عقاید اسلام در قرآن کریم، برگستره کتاب و سنت، نقش ائمه(ع) در احیای دین، آخرین نماز پیغمبر(ص) و ولایة الامام علی(ع) اشاره کرد.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: عبدالله بن سبا و دیگر افسانه‌های تاریخی، درمان در اسلام، توسل و تبرک و غیره از جمله موضوعات این نرم افزار است.

وی گفت: از قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به جستجو در عناوین ابواب و سرفصل‌های کتب برنامه از طریق فهرست گزینشی، متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، شخصیت شناسی علامه عسکری و اطلاعاتی چند در خصوص کتب برنامه، یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن دلخواه اشاره کرد.

وی بیان کرد: علاقمندان می‌توانند برای تهیه این نرم افزار به فروشگاه مجازی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.

 

کد مطلب 2419860

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