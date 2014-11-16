مجله مهر- عطیه همتی: یک شرکت تاکسیرانی در «استکهلم» طرح جالبی را آغاز کرده است. این شرکت از فرصت حضور مسافران در تاکسی استفاده کرده و برای از بین بردن استرس و فشارهای عصبی آنها مشاوره رایگان ارائه می دهد. این طرح از اواخر ماه گذشته راه اندازی شده و الان دو هفته از شروع آن می گذرد. همچنین این شرکت تاکسیرانی ادعا می کند که این پروژه برای اولین بار در جهان انجام می شود.

این ایده زمانی به فکر صاحبان شرکت تاکسیرانی رسید که متوجه شدند مسافران در طول سفر خود با تاکسی مدت زمان طولانی در مورد مسائل و مشکلات خود صحبت می کنند. طبق تحقیقات انجام شده روی مسافران تاکسی, 70 درصد مسافران تاکسی را محل مناسبی برای انعکاس افکار عقاید خود می دانند و در این شرایط ذهن سرگردانی دارند.

زمانی که مسافران در حال فکر کردن و صحبت کردن درباره مسائل و مشکلاتشان هستند راننده می تواند در نقش یک «درمانگر» ظاهر شود. در هر تاکسی دو روانشناس وجود دارد که یکی از آنها علاوه بر درمانگری رانندگی هم می کند. آنها تلاش می کنند با دقیق شدن روی افکار و صحبت های مسافران نقاط تاریک و روشن آنها را پیدا کنند و از این طریق به آنها مشاوره بدهند.

«میان فاهلن» از اعضای هیئت مدیره می گوید که رانندگان باید فوق العاده انعطاف پذیر باشند. چرا که دقیقا مشخص نیست چه مدت زمانی را باید سرکار باشند. همچنین خانم فاهلن معتقد است که بسیاری از مردم سوئد یک جلسه 10 دقیقه ای مشاوره برایشان کافی است. «بسیاری از مردم استکهلم تنها زندگی می کنند و آدمهای تنهایی هستند. آنها در ملاقات هایی که با من دارند در مورد افسردگی و تنهایی های خود زیاد صحبت می کنند. آنها می گویند که ملاقات با مردم هرچقدر هم تلاش کنند برایشان بسیار سخت است. با این حال مردم سوئد مردم آرامی هستند و این ابتکار می تواند فرصت طلایی باشد که از طریق آن برای زندگی بهتر مشاوره شوند.»

با این حساب تمام کسانی که در سه صندلی عقب می نشینند باید خیلی خوش شانس باشند چون از یک جلسه مشاور درمانی خوب هنگام رفتن به مقصد موردنظرشان بهره مند می شوند. این درحالی است که هزینه یک جلسه مشاوره درمانی با حدود 165 دلار ( 528هزارتومان) تمام می شود.