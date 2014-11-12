جمشیدی ریاست هیئت تکواندوی قم را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت تکواندوی استان قم ظهر چهارشنبه با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی کشور و حسن عابدی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد.

این مجمع انتخاباتی، ۳ نامزد داشت که این نامزدها شامل جواد حسینی سرپرست اخیر هیئت تکواندوی قم، محمد جمشیدی و عبدالله بینایی بود که در نهایت از جمع ۱۷ رای ماخوذه، ۱۱ رای به محمد جمشیدی و ۶ رای به جواد حسینی اختصاص یافت.

در این مجمع ابتدا عبدالله بینایی برنامه‌های خود برای احراز ریاست تکواندوی استان قم را بیان کرد و سپس محمد جمشیدی و جواد حسینی به تشریح برنامه های خود پرداختند.

بدین ترتیب جمشیدی به مدت ۴ سال و تا پایان سال ۹۷ مسئولیت ریاست هیئت تکواندوی قم را بر عهده خواهد داشت و این در حالی است که عبدالله بینایی دیگر نامزد این انتخابات در مجمع، موفق به کسب رای نشد.

سید محمد رفیعی نماینده ورزشکاران، محمدرضا حیدری نماینده ورزشکاران، مرضیه احمدی نماینده مربیان، علی افکاری نماینده ورزشکاران، فردوس چوبین نماینده داوران، فرشته کریمی مهر نایب رئیس بانوان و ناصر نظری نماینده توابع از جمله افراد دارای حق رای بودند.

این در حالی است که پیش از این، علی افکاری مسئولیت ریاست هیئت تکواندوی قم را بر عهده داشت که پس از کناره گیری از سمت خود، جواد حسینی در ماه‌های اخیر سرپرستی این هیئت را در دست گرفته بود.