به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «بنیاد روایت» ظهر امروز چهارشنبه 21 آبان ماه با حضور جواد جباری رئیس این بنیاد، محمدرضا شرف‌الدین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، روح الله سهرابی قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، حفیظ الله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و اهالی رسانه بصورت مشترک توسط خبرگزاری تسنیم و مهر در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

سالانه شدن جشنواره فیلم مقاومت

جباری در این نشست از فعالیت های مقدماتی در حوزه های تئاتر و سینما خبر داد که تا سال آینده به بهره برداری می رسند و افزود: در حوزه سینما مقرر شد جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را سالانه برگزار کنیم. در حوزه تئاتر نیز اقداماتی را آغاز کرده ایم که متفاوت از مسیر جاری جشنواره مقاومت است.

وی ادامه داد: آثار جشنواره تئاتر مقاومت در حال تمرین هستند و در هفته بسیج در استان های مختلف کشور اجرا خواهند شد. در حوزه تجسمی نیز مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور غزه» را داریم که نمایشگاه آن در چند گالری برپا شده و اختتامیه آن را آذر ماه خواهیم داشت که مقدمه ای بر جشنواره جهانی «هنر مقاومت» است که سال آینده برگزار می شود.

جباری از تولید فیلم های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی و انیمیشن خبر داد و تاکید کرد: انجمن عکاسان دفاع مقدس نیز به صورت تخصصی در حوزه عکس انقلاب و دفاع مقدس فعال شده است و کارهای ارزشمندی انجام می دهد و ما در راستای دغدغه های مقام معظم رهبری از این آثار حفظ و نگهداری می کنیم. در حوزه عکس های انقلاب و دفاع مقدس نزدیک به یک میلیون و 500 عکس به صورت نگاتیو جمع آوری و به دیجیتال تبدیل شده است که این آثار در قالب کتاب منتشر خواهد شد و به صورت بین المللی و سه زبانه ارائه می شود.

وی با بیان اینکه دو نشر «روایت فتح» و «ساقی» در این بنیاد فعال هستند، ادامه داد: «روایت فتح» به حوزه دفاع مقدس و «ساقی» به حوزه جنگ روانی رسانه می پردازند. ما همچنین تاکنون سه دوره کنگره شعر مقاومت بین الملل را برگزار کرده ایم که دوره چهارم آن نیز به زودی برگزار خواهد شد همچنین کتاب سال مقاومت نیز دو دوره برگزار شده است.

از مجموعه شهرک سینمایی دفاع مقدس چه خبر

جباری به اجرای طرح جامع ایجاد مجموعه شهرک سینمایی دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: این طرح به مقدماتی نیاز دارد که به سرعت در حال پیگیری آن هستیم و فضای مناسبی برای تولید فیلم‌های دفاع مقدسی و تاریخی فراهم خواهد شد البته دیگر آثار حوزه دینی نیز می توانند در این محل ساخته شوند اما بیشتر برای حوزه های انقلاب، دفاع مقدس و تاریخی لوکیشن های فراوانی را طراحی کرده ایم.

وی این شهرک را یک مجموعه تفریحی گردشگری و هنری دانست و گفت: در فضایی نزدیک به تهران و در مساحت 600 هکتار بسیاری از نیازهای فیلمسازان در حوزه تولید رفع خواهد شد. این شهرک ویژگی های خاصی دارد و یک بخش رودخانه در آن واقع است که برای کارهای آبی خاکی مناسب است و ارتفاعات و تپه هایی نیز در آن وجود دارد.