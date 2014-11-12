پژوهش ها باید به تولیدات پایلوت و انبوه تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف ثبوتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تبدیل پژوهش ها به تولیدات پایلوت و تولیدات انبوه از عهده دانشگاهیان خارج است و همچنین دانشگاه ها توان و امکانات لازم برای تولید پژوهش ها را ندارند.

وی اظهار داشت: کشور باید بتواند کار پژوهشگران را به صورت پایلوت در بیاورد و مدیران صنعتی و سرمایه گذاران این پایلوت را به سطح تولید انبوه برسانند ولی متاسفانه این نقص در کشور موجود است و رفع آن از عهده دانشگاه ها خارج است.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان گفت: عملیاتی شدن تبدیل پژوهش ها به تولیدات پایلوت نیاز به زیر ساخت دارد و نباید در این میان دنبال مقصر بگردیم چرا که هر کاری برای اینکه به مرحله عمل برسد نیاز به زیر ساخت دارد.در این میان دانشگاه ها زیر ساخت هایشان برای تولید علم مناسب است و امکانات لازم برای تولیدات انبوه و پایلوت را ندارند.

وی یاد آورشد: متاسفانه پژوهش های صنعتی این زیر ساخت را هنوز پیدا نکرده است و باید دولتی ها طرز تفکرشان را تغییر دهند و به کمبود این مسئله بپردازند و دنبال این باشند که اشکال کار کجاست و در این باره چاره اندیشی کنند.

یوسف ثبوتی به فازهای توسعه، پژوهش در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی دانشگاه ها فقط می توانستند آن چه را که در سطح دنیا است به دانشجویان منتقل کنند و امکانات و منابع در حد کافی نبود و آن چه را که اساتید بلد بودند به دانشجو ارائه می دادند. از سال 1960 کم کم در دانشگاه ها برای پژوهش کارهای خوبی صورت گرفت.

وی یاد آورشد: طی یک دهه گذشته کارهای اولیه پژوشگران در ایران نظری بود و کارهای عملی و آزمایشگاهی کمتر بود و در 10 سال اخیر شکل دیگر به خود گرفته است.

این استاد دانشگاه در پایان افزود: ایران در دهه ماهه اخیر ایران توانسته پژوهش های خوبی را در سطح بین المللی چاپ کند و این رکورد خوبی برای ایران است.