سالانه یک میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن طایی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی اشتغال که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: بازار قم نسبت به کل کشور وضعیت بهتری دارد و درخواست ما از متولیان این است که این وضعیت را روز به روز بهبود بخشند.

وی با بیان اینکه قم در گذشته یک استان معین برای دیگر استان‌ها بوده است، گفت: اکنون نیز باید اینگونه باشد و بحث پویایی بیشتر بازار مبتنی بر بهره وری همه منابع به ویژه منابع انسانی در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر فرض کنید در سال ۱۴۰۰ میزان بیکاری در کشور ۱۰ درصد باشد، حدود ۴ میلیون بیکار خواهیم داشت که این قابل تحمل است که برای رسیدن به این جایگاه سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد شود تا از ۲۲ میلیون نفر شاغل فعلی به ۳۱ میلیون نفر برسیم یعنی ۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود که این وظیفه سنگینی برای اقتصاد ایران است که باید در چارچوب هماهنگی و هم افزایی به آن برسیم.

طایی افزود: برای رسیدن به این وضعیت به نرخ رشد ۷ درصد نیاز داریم و مستلزم سرمایه گزاری بالای ۷ درصد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید تدابیری اندیشیده شود تا بازار کار از تعادل قابل توجه‌ای برخوردار شود، گفت: همه کسانی که در بازار‌های اجتماعی شرکت دارند اعم از احزاب و صدا وسیما و... باید حضور یابند تا بیکاری که یکی از جلوه‌های فقر اجتماعی است کاهش یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقیر را کسی دانست که شغلی نداشته باشد و افزود: اشتغال حداقل حاصل پیوست چند جریان تحول است و فقط محصول جریان پولی و بانکی نخواهد بود.