به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «بنیاد روایت» ظهر امروز چهارشنبه 21 آبان ماه با حضور جواد جباری رئیس این بنیاد، محمدرضا شرفالدین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، روح الله سهرابی قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، حفیظ الله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و اهالی رسانه بصورت مشترک توسط خبرگزاری تسنیم و مهر در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.
در این نشست شرف الدین رسانه را دارای جایگاه موثری در زندگی دانست و گفت: هیچ محصول اقتصادی را نمی بینید که با رسانه گره نخورده باشد. در حوزه سیاست نیز همواره رسانه ها در خط مقدم قرار دارند. یکی از ابزارهای مهم در حوزه معارف نیز رسانه است و سینما نیز یک رسانه به حساب می آید. حضور فرهنگ دفاع مقدس در سینما پاشنه آشیل این حوزه است و ما سعی کردیم در حد توان از آن صیانت کنیم.
وی ادامه داد: موثرترین حوزه منصوب به انقلاب، دفاع مقدس است که فیلمها و سریال ها را در بر می گیرند. جشنواره هایی نیز به صورت مقطعی و گذرا همچون «رویش» و «امام رضا(ع)» به این موضوعات میپردازند اما همیشگی نیستند. با این حال جای دارد به حوزه سینمای دفاع مقدس بیشتر پرداخت چراکه سرآمد تفکر و اندیشه سینمای انقلاب است.
در ادامه سهرابی نیز فعالیت های سینمایی بنیاد روایت در زمینه حمایت از جوانان و استعدادها درخشان دانست و گفت: تولید مستنداتی با موضوعات متنوع و مهم در دستور کار ما قرار دارد که از آن جمله می توان به تولید مجموعه ای مستند درباره شهدای اهل تسنن اشاره کرد. 90 درصد این کار در 6 اپیزود آماده شده و تا قبل از یک ماه آینده مستند شهدای اهل تسنن قابل رونمایی و بهرهبرداری خواهد بود.
ساخت فیلم درباره سه شهید شاخص
قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس همچنین از ساخت فیلمهایی درباره شهدای شاخص از جمله شهید دیالمه، شهید طاهره هاشمی و شهید سلیمان خاطر خبر داد و تاکید کرد: تا کمتر از دو هفته آینده فیلم شهید عبدالحمید دیالمه قابل رونمایی خواهد بود که فیلمی سیاسی و اثرگذار است. اصلاحیههایی که به آن وارد شده تا کمتر از 10 روز آینده انجام و فیلم در برنامه «سینما روایت» رونمایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: درباره شهید طاهره هاشمی نیز مستندی را تولید کردهایم. یک اثر قابل دفاع در قالب سینمایی نیز درباره این شهید خواهیم داشت که البته پروداکشن عظیمی ندارد و با برداشت از زندگی او ساخته میشود و بیشتر به قائله آمل میپردازد.
سریالهایی درباره انقلاب و دفاع مقدس
این کارگردان همچنین از ساخت مستند درباره آسیبهای ماهوارهای خبر داد و درباره سریالهای مشارکتی این انجمن توضیح داد: سریال «کیمیا» با مشارکت انجمن تولید میشود و بالغ بر 80 درصد فاز اول آن آماده شده است. این سریال از اوایل سال 94 پخش خواهد شد. سریال دیگری هم با موضوع اعتیاد داریم. درباره تیپ بدر نیز سریالی با نام «ارتش سایهها» تولید میشود. در موضوعات دیگری همچون درگیری بدنه مردم در انقلاب، بسیج و ورزش مردمی، خانوادههای چند شهیده و ... سریال خواهیم ساخت. متن این آثار در حال نگارش است و همکارانمان اصلاحات لازم را روی این آثار انجام میدهد.
«ملاقات در وین» از داعش میگوید
سهرابی به ساخت پروژه سینمایی شهید همت اشاره کرد و ادامه داد: احمدرضا معتمدی نیز برای نخبگان، هویت ایرانی و خودباختگی فرهنگی فیلم میسازد. احتمالا در پروژه سینمایی «سرو زیر آب» با توجه به درخواست محمدعلی باشه آهنگر، کارگردان و تهیهکننده این اثر مشارکت خواهیم کرد البته اگر درباره فیلمنامه اجماع صورت بگیرد. فیلم «ملاقات در وین» نیز که به داعش و تکفیریها میپردازد، به تهیهکنندگی محمد اطیابی و کارگردانی محمدرضا عرب ساخته میشود. اکنون گروه در ایران نیستند و برای انجام تحقیقات، به خارج از کشور رفتند. آنها تا یک هفته دیگر میآیند و ما جلساتی را خواهیم داشت تا ببینیم آیا میشود فیلم را به جشنواره فجر برسانیم یا خیر.
وی تاکید کرد: البته دوست داریم در جشنواره خودمان از این فیلم رونمایی شود. درباره شهید شوشتری نیز فیلمنامهای ارائه شده که در حال بررسی آن هستیم. برنامه سینما روایت نیز هر هفته به استعدادیابی جوانان میپردازد و کارگردانهایی که فرصت حضور در خیلی جاها را ندارند، اینجا میتوانند دیده شوند.
اولین اکران فیلم ها در جشنواره مقاومت
در ادامه شرفالدین نیز اظهار کرد: در آینده تصمیم داریم در جشنواره مقاومت، فیلمهایی را بپذیریم که اولین اکران خود را به این جشنواره اختصاص دهند.
جباری نیز در اینباره توضیح داد: البته منظور این نیست که دیگر آثار نمیتوانند در جشنواره حضور داشته باشند، بلکه ما تلاش میکنیم جشنوارهمان از استقلال بیشتری برخوردار باشد و حضور فیلمهای دست اول میتواند به این موضوع کمک کند. بنابراین این طور نیست که ما فیلم به جشنوارههای دیگر ندهیم.
در ادامه رفیعی، مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در تلاش و ایجاد تنوع در شکل و شیوه جشنواره تئاتر مقاومت تاکید و تصریح کرد: ما به سمت مخاطبمحوری حرکت میکنیم و در تلاشیم با برنامهریزی منسجم و به شکل سازماندهی شده در اقصی نقاط کشور نمایشها را اجرا کنیم. بنای ما در تولید متنهای تازه و کشف استعدادهای جدید است.
وی ادامه داد: اکنون در مرحله تایید متنها و بازبینی هستیم و برنامهریزی دقیقی نیاز داریم تا در هفته دفاع مقدس از تولید 10 اثر در استانها حمایت کنیم. همچنین با برطرف کردن نقاط ضعف، برای آماده کردن هشت اثر دیگر تا این هفته نیز تلاش میکنیم.
در ادامه حبیبی، مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با اشاره به برگزاری سه دوره از جشنواره هنر مقاومت، در سخنانی گفت: فراخوان چهارمین جشنواره ماه آینده اعلام میشود و امسال به خاطر اهمیت موضوع غزه، اولین مسابقه بینالمللی کاریکاتور را نیز برگزار کردهایم. موز هنرهای معاصر فلسطین و فرهنگسرای اندیشه، آثار این مسابقه را به نمایش گذاشتهاند و استقبال زیادی داشتهایم.
وی از تولید آثار انیمیشن در این انجمن خبر داد و گفت: «دروازههای بهشت»، سریالی انیمیشنی است که در حال ساخت است و انیمیشن «فرزندان آفتاب» نیز که در 120 قسمت تولید میشود، ساخت 26 قسمت دوم خود را پشت سر میگذارد. 52 قسمت بعدی آن نیز امسال تولید خواهد شد.
حبیبی در پایان تاکید کرد: ما دو سریال 26 قسمتی نیز داریم که از جمله «راز پرندهها» و «شهدای مدرسه زینبه» هستند.