آغاز به کار هفتمین «هفت نگاه»/ چهره های هنری کاریکاتور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای نیاوران روز جمعه 23 آبان ماه پذیرای هفتمین دوره از نمایشگاه «هفت نگاه» است و امسال 13 گالری آثار هنرمندان خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد.

هفتمین «هفت نگاه» گشایش می یابد

هفتمین نمایشگاه «هفت نگاه» با میزبانی هفت گالری و ارائه ٤٠٠ اثر از ٣٥٠ هنرمند ٢٣ آبان‌ماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز می‌شود.

فروش سال هنرهای تجسمی ایران «هفت نگاه» شامل گالری‌های آریا، الهه، گلستان، ماه مهر، هفت ثمر و والی از مهرماه ١٣٨٥ با هدف رونق‌افزایی به اقتصاد هنر و دعوت اقشار مختلف مردم به خرید آثار هنری آغاز به کار کرده است.

«هفت نگاه» عصر جمعه ٢٣ آبان از ساعت 17 در فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران افتتاح می‌شود و تا هفتم آذرماه، هر روز از ساعت ١٠ تا ١٩ (روزهای تعطیل ١٤ تا ١٩) برای علاقه‌مندان باز خواهد بود.

چهرهای هنری و ورزشی کاریکاتور شدند

نمايشگاه كاريكاتور شهاب جعفر نژاد با نام «نیکاریکاتور» که ترکیبی از نیکوکاری و کاریکاتور است، در گالری «آرت سنتر» به نفع خیریه «بهنام دهش پور» (برای بیماران مبتلا به سرطان ) هفته آینده برگزار می شود.

اين نمايشگاه كاريكاتور شامل 20 تابلوي كاريكاتور قدی در اندازه واقعی از شناخته شده ترین هنرمندان و ورزشکاران است که از جمله می توان به چهره هایی چون عزت الله انتظامی، رضا کیانیان، اصغر فرهادی، رضا عطاران، مهناز افشار و .... اشاره کرد.

افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه 23 آبان ساعت 17 در گالری «آرت سنتر» واقع در خیابان شریعتی، زیر پل صدر، با حضور جمعی از بزرگان سینما و تلویزیون برگزار خواهد شد.

بازدید عموم از تاریخ 24 تا 29 آبان از ساعت 12 تا 21 خواهد بود.

رونمايي از کتاب « گذری بر معماری متقدم مسلمانان»

کتاب «گذري بر معماري متقدم مسلمانان» روز شنبه 24 آبان، در فرهنگستان هنر رونمايي مي‌شود.

موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري (متن) به تازگي كتابي با عنوان «گذري بر معماري متقدم مسلمانان» نوشته جان كرس‌ول، بازنگري جيمز آلن و ترجمه مهدي گلچين‌عارفي منتشر كرده‌است. اين كتاب كه يكي از منابع ارزشمند در حوزه معماري اسلامي محسوب مي‌شود، روز شنبه 24 آبان در سالن همايش‌هاي فرهنگستان هنر رونمايي مي‌شود.

در اين مراسم محمد‌علي معلم‌دامغاني رييس فرهنگستان هنر، سيد محمد بهشتي رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي، مهرداد قيومي بيدهندي استاديار و پژوهشگر حوزه معماري، مهدي مقيسه پژوهشگر و نويسنده عرصه هنرهاي تجسمي و مهدي گلچين عارفي مترجم كتاب سخنراني مي‌كنند.

اين کتاب به بررسي دقيق و موشکافانه از آثار برجسته معماري كه ريشه در وقايع تاريخي و پيدايش سنت معماري اسلامي دارد، مي‌پردازد. نگارنده با ارائه فهرستي از آثار و بناهاي بر جاي مانده از معماري اسلامي با ترتيبي تاريخي در دو بخش با عناوين «امويان» و «عباسيان» به شرح و تحليل دقيق آثار صدر اسلام تا نيمه دوم قرن سوم پرداخته است. در اين بررسي که شامل 22 فصل است با توجه به منابع دست اول تاريخي، گزارش سياحان، کاشفان و باستانشناسان به زبان‌هاي گوناگون نسخه مجملي از معماري متقدم مسلمانان فراهم آمده است.

اين مراسم روز شنبه 24 آبان، ساعت 15/30 در سالن همايش‌هاي فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود. علاقه‌مندان براي شركت در اين برنامه مي‌توانند به نشاني خيابان ولي‌عصر(عج)، پايين‌تر از چهارراه طالقاني، شماره 1552 طبقه سوم مراجعه كنند.

برپایی نمایشگاه «آبی آسمان» در نگارخانه عکاسان جوان

نمایشگاه عکس «آبی آسمان» با آثاری از مجید پهلوان و عباس یوسف شاهی عصر روز پنج شنبه 22 آبان در نگارخانه عکاسان جوان افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه 17 اثر از این دو هنرمند در ابعاد بزرگ با موضوع طبیعت و معماری در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مجید پهلوان و عباس یوسف شاهی از سال 66 فعالیت عکاسی خود را در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کرده‌اند و در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف حضور داشته‌اند و این نخستین نمایشگاه انفرادی این دو هنرمند است.

نگارخانه عکاسان جوان واقع در خیابان یوسف آباد، کوچه چهارم، شماره ۳ از 22 آبان تا 29 آبان ماه میزبان این نمایشگاه و علاقه مندان به هنر عکاسی است.