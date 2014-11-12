به گزارش خبرنگار مهر، سيدحميدرضا علم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور ارتقای ایمنی و عبور و مرور در استان بوشهر و دیگر نقاط کشور صورت گرفته است و طرح های خوبی نیز در این زمینه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری 14 لغايت 25 آبان ماه به عنوان دهه ايمني، تصریح کرد: برنامه‌های مختلف و متنوعی در این زمینه در استان بوشهر اجرا می‌شود که از جمله می‌توان به اجراي دو برنامه عملياتي مانور مقابله با حوادث ترافيكي در ساعت صفر اشاره کرد.

علم همچنین از برگزاري مرحله پنجم طرح موتورسواران ايمن در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: امضا تفاهم نامه با آموزش و پرورش و اجرايي سازي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راه ها و انتخاب دبيرستان اما علي(ع) روستاي احمدي بعنوان مدرسه ايمن از دیگر برنامه‌ها بوده است.

وی از افتتاح پل عابر پياده در محور ساحلي بوشهر به دير خبر داد و اضافه کرد: نصب 38 دستگاه دوربين كنترل سرعت ساير محورهاي ارتباطي استان از برنامه‌های مهم پیش روی ما خواهد بود.

مدير كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان بوشهر از تلاش برای افزایش نظارت هوشمند بر جريان ترافيك در استان بوشهر خبر داد و گفت: شاهد کاهش 70 درصدی و سرعت غيرمجاز از زمان نصب دوربين هاي هوشمند كنترل سرعت در محور بوشهر برازجان هستیم.

وی ادامه داد: چندين مرحله طرح موتورسواران ايمن به منظور فرهنگ سازي و ارتقا ايمني عبور و مرور موتورسواران در سطح استان اجرایی شده است و تعداد بسیار زیادی کلاه ایمنی بین موتورسواران توزیع شده است.