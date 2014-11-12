شما باید فلسطین را ترک کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "احمد الطیبی" عضو عرب پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) انتقاد شدیدی را علیه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم مطرح کرد.

وی اظهار داشت: آنکه در آخر وارد فلسطین شده باید اول برود و ما با هواپیما و کشتی وارد فلسطین نشده‎ایم و صاحب اصلی این سرزمین هستیم.

خاطرنشان می‎شود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی تحریک آمیز از فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 خواسته بود که به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین مهاجرت کنند.

وی گفته بود: به سادگی به کسانی که علیه اسرائیل تظاهرات و از تشکیل کشور فلسطین حمایت می کنند می گویم شما به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه دعوت شده اید.