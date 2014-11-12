به گزارش خبرنگار مهر، همايون حائري در تشریح مهمترین تاکتیک های در دست اجرا به منظور کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه برق ایران، گفت: فضاي حاكم بر تلفات انرژی در سطح جهان را از نگاه كارشناسي به پنج دسته تقسيم می شود به طوری که تلفات بيشتر از 20 درصد به طور معمول به دليل وجود فقر اقتصادي و فني، مشكلات اجتماعي وعمومي رخ مي دهد اما كاهش تلفات در اين بخش نياز به تمركز دارد ولي نيازبه منابع مالي چنداني ندارد.

مدیرعامل توانیر با اعلام اینکه تلفات بين 15 تا 20 درصد در شبكه‌هاي برق دنيا، به دليل مشكلات اقتصادي جامعه و ضعف مهندسي به وجود مي آيد و دراين فضا منابع مالي با علم مهندسي مخلوط مي شود، تصریح کرد: ضعف در طراحي و كمبود منابع مالي و تاثير مخربي كه اين دو برهم دارند، موجب مي شود تلفات در اين رده قرار گيرد چرا كه اگر در طراحي از همان ابتدا ضعف وجود نداشته باشد و شبكه به درستي طراحي و اجرا شود، تلفات تا اين حد وجود نخواهد داشت.

این مقام مسئول درخصوص تلفات 10 تا 15 درصدی حاکم بر صنعت برق ایران با اشاره به اينكه ضعف مديريتي از جمله مهمترين دلايل قرار گرفتن در اين فضا است، اظهار داشت: در شركت هاي توزيع برق تاكتيك حاكم است اما تاكتيك بر استراتژي غلبه مي كند و در اين شرايط ضعف مديريت خودش را نشان مي دهد اما عدم توانايي ما در پياده سازي استانداردها و طرح هاي مطلوب موجب مي شود كه ما در اين فضا قرار بگيريم.

وي عدم توانايي مديريت در تشخيص اولويت ها را دليل ديگر اين موضوع دانست و افزود: همچنين كل درآمد صنعت برق كشور به كنتورنويس ها است، بخش عمده اي از مشكلات در اين حوزه به دقت نكردن به وضعيت كنتورنويس ها و نيز برق هاي غيرمجاز حاصل مي شود درحالي كه برق مورد نياز متقاضيان به موقع تامين شود، تبديل به برق غيرمجاز نمي شود.

مديرعامل توانير ادامه داد: موضوع بعد، كيفيت نامطلوب تجهيزات است كه سبب مي شود ترانس‌هايي با تلفات بالا و خطوط برق طولاني مورد استفاده قرار گيرد كه اين خود يكي از ويژگي‌هاي كنوني شبكه برق كشوراست.

حائري با تاکید بر اینکه يكي از مشكلات صنعت برق دركشور، عملياتي فكر كردن شركت هاي توزيع است درحالي كه تاكتيك بايد در خدمت عمليات باشد، تبیین کرد: عملياتي فكر كردن را به معني تامين برق مشترك به هرصورت ممكن و حتي به قيمت عدم رعايت استانداردهاي كيفي است به طوری که در حدود نيمي از تلفات فني برق کشور مربوط به ترانسها است.

این مقام مسئول در تشریح آماري از ترانس هاي موجود در كشور با یادآوری اینکه در حال حاضر 545 هزار دستگاه ترانس هوايي با ظرفيت 77 هزار مگاولت آمپر و 35 هزار دستگاه ترانس زميني با ظرفيت 26 هزار مگاولت آمپر و در مجموع 580 هزار دستگاه ترانس با ظرفيت 103 هزارمگاولت آمپر در شبكه برق كشور نصب شده ميانگين ظرفيت كل ترانسهاي توزيع را 178 كيلوولت و ميانگين كل ترانس هاي هوايي را 141 كيلوولت عنوان كرد و افزود: ميانگين مجموع ترانسهاي توزيع زميني كشور 743 كيلوولت است.

مديرعامل توانير سپس به مقايسه تعداد ترانسهاي برق ايران وكره جنوبي پرداخت یادآور شد: ظرفيت ترانسهاي كر هجنوبي با 106 هزار مگاولت آمپر، تقريبا مشابه ايران است درحالي كه در كره 3.5 ميليون ترانس توزيع وجود دارد كه اين معني حذف شبكه فشار ضعيف است و با اين روش ميانگين هر ترانس را به 30 كيلوولت رسانده اند درحالي كه ميانگين هر ترانس در ايران 187 كيلوولت است و اين به معني استفاده 6 برابري ايران از شبكه هاي فشار ضعيف است.

حائري در خصوص تلفات بين 5 تا 10 درصد هم توضیح داد: نگاه خاص اقتصادي و ضعف در اجراي صحيح كار كه اشتباهات كارگران در رده هاي پايين در اين رده مي گنجد از جمله دلايل قرارگرفتن در اين سطح از تلفات محسوب مي شود چرا كه تلفات زياد به دليل اشتباهات مهندسي و ضعف مديريتي رخ مي دهد.

وي همچنين يادآور شد: مطلوب نبودن بهره برداري، ضريب قدرت پايين، اندازه نامناسب هادي ها، اضافه بار شدن ترانسها از ديگر دلايل قرار گرفتن شبكه برق در فضاي بين تلفات 5 تا 10 درصد است.