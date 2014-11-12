جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار 905 هزار تومان، نیم سکه 458 هزارتومان، ربع سکه 263 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 169 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 92 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1164 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3255 تومان، هر یورو را 4084 تومان، هر پوند را 5193 تومان و هر درهم امارات را 890 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)