انهدام باند آدم ربایی در کرج

سرهنگ حمید رضا گل صباحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: اتفاق نخست در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری رخ می دهد که بر اثر آن فردی ۷۰ ساله به نام ابوالفضل توسط این باند ربوده می شود.

وی در ادامه در خصوص چگونگی ربایش این فرد اعلام کرد: فرد ربوده شده با ارائه آگهی به روزنامه ها با درج آدرس باغ خود قصد فروش این باغ را داشته که این باند آدم ربایی به دلیل درج آدرس در ابتدا به شناسایی باغ پرداخته و با تماس با فرد فروشنده قرار ملاقات در بنگاهی در نزدیکی باغ را می گذارند، علی رغم اینکه فروشنده قصد فروش باغ را در بنگاه داشته است متهمان با مهارت قبل از ورود به بنگاه با فرد فروشنده ملاقات کرده و با وی راهی باغ می شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: با توجه به اینکه این باغ از قبل مورد شناسایی متهمان قرار گرفته بود چند نفر از متهمان در باغ کمین کرده و با ورود صاحب باغ اقدام به ضرب شتم وی کرده و صاحب باغ را که از ناحیه سر، صورت و کتف به شدن آسیب دیده بود با حبس در خوردو به محلی در شهر قدس منتقل می کنند.

سرهنگ گل صباحی افزود: با تماس متهمان با خانواده فرد ربوده شده متهمان درخواست ۶۰ میلیون تومان پول را داشته و پس از ۲۴ ساعت متهمان با دریافت پول درخواستی فرد ربوده شده را آزاد و به سرعت از محل متواری می شوند و خانواده این فرد ربوده شده به پلیس در این خصوص شکایت می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقدام دوم این باند آدم ربایی در ۱۸ تیر ماه رخ داده است، اظهار داشت: در نقشه دوم باند آدم ربایی به دلیل عدم درج آدرس باغ در روزنامه در ملاقات اول با فرد فروشنده متهمان اقدام به شناسایی باغ کرده و پس از سه روز شناسایی با شگرد قبلی با فروشنده قرار ملاقات گذاشته و وی را در باغ مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و فرد را به محلی در شهر قدس منتقل می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز افزود: متهمان حدود ۲۰ میلیون از ابراز و لوازم یدکی داخل ماشین فرد فروشنده را سرقت کرده و پس از ۴۸ ساعت فرد را رها می کنند.

سرهنگ گل صباحی گفت: در مورد آخرین آدم ربایی انجام شده توسط این باند که با هوشیاری پلیس پس از اقدامات عملیاتی منجر به دستگیری آنها شد، پزشکی در تماس با پلیس اطلاع می دهد که برادرش به نام یوسف عصر روز هشتم مهر ماه جاری پس از عزیمت به محل کارش که محل ساخت و ساز ساختمانی بوده بازنگشته است و شخصی ناشناس با تماس با خانواده برای آزاد کردن وی درخواست ۵۰ میلیون تومان پول کرده اند.

وی اعلام کرد: با توجه به شکایت های مشابه در این خصوص تیمی ویژه توسط پلیس آگاهی استان البرز تشکیل و پرونده مورد بررسی ویژه قرار گرفت و در نهایت با هوشیاری پلیس آگاهی استان البرز چهار نفر از اعضای این باند آدم ربایی دستگیر و این باند منهدم شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز به افرادی که قصد فروش املاک خود را دارند توصیه و تاکید کرد، معاملات خود را در املاک مجاز انجام داده و حتما هویت فرد خریدار را احراز نمایند.

سرهنگ گل صباحی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر سه فرد ربوده شده توسط این باند در محدوده سنی ۷۰ سال قرار داشته اند تاکید می شود افرادی که دارای کهولت سن هستند با فردی امین برای انجام معامله بروند.

وی در پایان اعلام کرد: از تمامی افرادی که در تهران بزرگ و استان های مجاور با این شگرد مورد اخاذی و آدم ربایی قرار گرفته اند درخواست می شود سریعا به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه نمایند.