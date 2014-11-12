به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در نطق میان‌دستور خود با آرزوی توفیق برای سربازان کشور و ملت در عرصه دیپلماسی گفت: امیدوارم خداوند دل، فکر و زبان آنها را یاری کند تا بتوانند در چارچوب ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری و با حفظ خطوط قرمز برای نظام حرکت کنند و بر دشمنی که اقتصاد و مردم کشور را هدف قرار داده غلبه کرده و نتیجه مذاکرات به صلاح و خیر ملت عزیز تمام شود.

عضو کمیسیون اقتصاد تاکید کرد: قطعاً همه موافق هستید که پیوند زدن مدیریت اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات هسته‌ای به هیچ وجه عاقلانه نیست و مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند مهمترین پیام ایشان ضرورت تقویت اقتصاد از داخل بود.

حسین زاده گفت: یکی از مشکلات کنونی این است که بنگاه‌های تولیدی، واحدهای اقتصادی، کارخانه‌ها و مزارع به دلیل مضیقه سرمایه در گردش، با تعطیلی بخش قابل توجهی از واحدهای خود مواجه هستند و این یک فاجعه به شمار می‌رود. اکنون در بسیاری از کارخانه‌ها،‌ تجهیزات، تکنولوژی و کارگر آموزش‌دیده در اختیار است، اما به دلیل عدم انجام وظیفه نظام بانکی، تمام این امکانات معطل هستند.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید در خدمت تولید باشد گفت: امروز شاهد آن هستیم که نظام بانکی مسلط بر تولیدکننده شده و هر اقتصادی که اینگونه باشد، با مشکل مواجه خواهد شد.

حسین زاده افزود: وظیفه نظام بانکی تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی است، سیستم بانکی باید تسهیلات را به صورت آسان و قانونی و با حفظ منافع سپرده‌گذاران در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد و تسهیلات بانکی یکی از زیرساخت‌ها برای تولید است.

وی با انتقاد از روند ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط بانک ها گفت: یک رئیس شعبه یک واحد تولیدی را می تواند به عرش برساند یا زمین بزند، این موضوع نیازمند قانونمند شدن بوده و در لایحه حمایت از تولید متاسفانه به این موضوع توجه نشده است و علت آن یک اشکال نظری است.

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: دولت در لایحه ارائه شده صراحتاً‌ اعلام کرده است که نقدینگی‌خواهی واحدهای تولیدی علت رکود نیست، بلکه معلول آن است، در صورتی که این موضوع علت رکود است و ناتوانی واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای دولت و مجلس به‌وجود خواهد آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در لایحه خروج از رکود تدبیری برای رفع مشکل مالی تولید اندیشیده نشده است، گفت: خوشبختانه اعضای کمیسیون با الحاق ماده حساب ویژه تامین سرمایه در گردش تمام تلاش خود را برای رفع موانع واحدهای تولیدی به کار گرفته‌اند.