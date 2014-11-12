تصویب لایحه مدیریت شهری آرزوی هر متخصص حوزه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری سراسر کشور در اهواز با اشاره به لایحه مدیریت شهری که جایگزنی برای قانون شهرداریها است، عنوان کرد: این لایحه مباحث گستره ای را درون خود جای داده و مسئله انتخاب شهردار توسط مردم نیز که یکی از بندهای موجود در این لایحه است مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح کرد: این لایحه به یکی از دغدغه های جدی مدیران شهری در خصوص مدیریت یکپارچه و واگذاری وظایف شهری به شهرداری ها پاسخ داده است.

وی با انتقاد از عدم واگذاری یک مسئولیت از جانب دولت به شهرداری ها گفت: این لایحه نقطه آمال و آرزوی همه افراد متخصص در حوزه شهری است. در تهیه پیش نویس این لایحه از تجربیات و نظرات متخصصان همه استان ها استفاده شده است.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح کرد: این لایحه ابزار تحقق طرح های جامع زمین شهری است. در صورت تصویب این لایحه اختیارات شهرداری ها افزایش می یابد.

نوذر پور با بیان اینکه به منظور انتخاب یک شهردار قوی در شهرهای بزرگ باید از نظرات مردم استفاده کرد، اظهار کرد: امروز در بیش از 87 درصد شهرداری های جهان انتخاب شهردار توسط ساکنان هر شهر و منطقه صورت می گیرد. شهرداری که با رای مردم انتخاب می شود مشروعیت بیشتری دارد و به دلیل اعتماد مردم به وی خود را موظف به انجام فعالیت و طرح های پینشهادی خود می بیند.

عمر متوسط فعالیت هر شهردار دو نیم سال است

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به عمر متوسط 2.5 ساله هر شهردار در کشور عنوان کرد: یک شهردار در مدت زمان کوتاه نمی تواند برنامه های خود را در سطح کلان پیاده کند و این مسئله منجر به نارضایتی شهروندان می شود.

وی اظهار کرد: بر اساس این لایحه یک مرکز دیوان عالی محاسبات برای هر شهرداری در نظر گرفته می شود تا بر فرایند مصوبات شورای شهر نظارت داشته باشند. همچنین ایجاد خزانه شهر نیز به منظور شفافیت در اعتبارات هزینه شده نیز در نظر گرفته شده است.

نوذر پور گفت: یکی از مشکلاتی که نیروهای شهرداری در برخورد با متخلفات با آن مواجه هستند این است که در صورت درگیری هیچ گونه حمایتی از آنها صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه نیروهای پلیس تحت پوشش و استخدام سازمان شهرداری قرار می گیرند تا در صورت بروز چنین مشکلاتی بتوانند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

میزان رضایتمندی شهروندان مولفه درجه بندی شهرداری ها

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد: سازمان شهرداری که برنامه پنج ساله ندارد پس باید بودجه سنواتی آن را به صورت مداوم کنترل کرد.

وی با اشاره به دستور اعمل درجه بندی شهرداری های سراسر کشور گفت: سه مولفه جمعیت، بودجه و موقعیت تقسیمات کشوری در این درجه بندی اهمیت دارند. متاسفانه در این چند سال اخیر دو مولف جمعیت و بودجه خاصیت خود را از دست داده اند و به همین دلیل جمعیت شهر های کوچک و متوسط به کلان شهر ها نزدیک شده است. معیار در درجه بندی شهرداری ها باید میزان رضایتمندی شهروندان هر منطقه باشد.

نوذر پور عنوان کرد: کشور ما در 100 سال گذشته دو انقلاب بسیار مهم را پشت سر گذشاته است. انقلاب شکوهمند اسلامی ظرفیت های اساسی در کشور را نمایان کرد و دستاورد بزرگ آن قانون اساسی کشور است.