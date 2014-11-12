سبد حمایتی اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امراله عباسی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: توزیع سبد حمایت غذایی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان آغاز شده است.

وی با بیان این که مشمولان این سبد حمایتی، فقط افراد تحت پوشش این دو دستگاه هستند، افزود: افرادی که توسط پیام کوتاه به شماره های همراهشان اطلاع رسانی شده می توانند به فروشگاههای طرف قرارداد این طرح مراجعه و با اعلام کد ملی نسبت به دریافت کالاهای تعیین شده بصورت رایگان اقدام کنند.

وی مدت توزیع سبد حمایتی را چهار ماه و مبلغ اعتبار هرکارت را بسته به شرایط افراد متفاوت اعلام کرد.

امراله عباسی ضمن تقدیر از زحمات و همکاری مدیران فروشگاهها در مرحله اول طرح، از آنان خواست تا نسبت به تهیه اقلام با کیفیت و تکریم و احترام مراجعان و همچنین تسریع در رفع مشکلات احتمالی مرحله دوم طرح دقت لازم را به عمل آورند.