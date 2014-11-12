به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار کارگردان، گلاره عباسی و سامان صفاری بازیگر، محمد حسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی تهیه کنندگان از جمله عوامل این فیلم سینمایی هستند که فردا پنجشنبه 22 آبان ماه ساعت 18 همراه با مردم به تماشای فیلم سینمایی «شیار 143» می نشینند.

همچنین عوامل «شیار 143» پس از پایان فیلم در جمع مردم حاضر می شوند و پاسخگوی سئوالات خواهند بود.

فیلم سینمایی «شیار 143» دومین تجربه کارگردانی نرگس آبیار با موضوع مادران شهید است که امروز چهارشنبه 21 آبان ماه به اکران عمومی در آمده است.

این فیلم داستان بانویی با نام الفت است که فرزندش به جبهه رفته و او سال هاست چشم به راه اوست تا اینکه این چشم به راهی با خبری به پایان می رسد...

فیلم «شیار 143» اثر تحسین شده تماشاگران سینمای ایران در سی و دومین جشنواره فیلم فجر بوده است. در این فیلم سینمایی مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، یداله شادمانی، سامان صفاری، زهرا مرادی، مهیا دهقانی، حسام بیگدلو بازی کرده اند.