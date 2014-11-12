اولین مدال کاروان ورزش ایران به دست آمد/ مدال برنز بر گردن کریمیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، یوسف کریمیان با شکست مقابل حریف قزاقستانی به مدال برنز چهارمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی دست یافت و اولین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.

وی با شکست حریفانی از قرقیزستان و ازبکستان به دیدار ماقبل فینال رشته سامبو راه یافته بود.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز خواهد شد ولی رقابتهای برخی رشته ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.