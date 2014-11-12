حضور ۱۳۶ هزار نفر در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن كریم در مشهد/ مسابقات قرآن فرصتی برای اتحاد و همبستگی

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الاسلام محمد سعید آخوندی، معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، ‌ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این كه قرآن كریم مایه وحدت و یكپارچگی مسلمانان است، ‌اظهار داشت: یكی از مهم ترین عوامل اتحاد مسلمانها قرآن كریم است كه همه ملت های مسلمان در مقابل آن خاضع هستند و از آن درس می گیرند.

وی اختلافات و جدایی میان ملت های مسلمان را ناشی از غفلت از قرآن دانست و ابراز کرد: ما در رابطه با قرآن دو غفلت داریم، ‌غفلت از این كه قرآن وسیله اتحاد و اجتماع مسلمانان بوده و دیگری غفلت از فرامین و وعده های خداوند در قرآن كریم است.

حجت الاسلام آخوندی به برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن كریم به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی استان در سال ۹۳ اشاره كرد و افزود: مسابقات قرآن فرصتی است كه ما با اتحاد و همبستگی و ارائه وحدت رویه به جهانیان اعلام كنیم كه مسلمانان با كتاب الهی خود همه با هم وحدت دارند و به دشمنان اجازه نمی دهند كه میانشان تفرقه بیافكنند.

وی با تأكید بر این كه برگزاری این دوره مسابقات به دلیل شرایط كنونی جهان اسلام از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است، ‌گفت:‌ یكی از اولین اقدامات ما در جهت برگزاری هرچه بهتر مسابقات قرآن كریم در سال جاری، تأسیس ستاد عالی مسابقات قرآن به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور فرمانداران بود كه این ستاد در تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری ایجاد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه استان افزود: از دیگر اقدامات احكام مسئولیت اجرایی مسابقات در استان ها به ریاست فرماندارن هر شهرستان كه این احكام به امضای استاندار صادر شده اند.

وی دیگر اقدام اداره كل اوقاف و امور خیریه استان را تشكیل كمیته هایی جهت بهتر برگزار شدن سی و هفتمین مسابقات قرآن كریم عنوان كرد و افزود: این كمیته ها شامل كمیته های بسیج، ‌بانوان، ‌ نیروهای مسلح، ‌موسسات قرآنی، ‌جلسات قرآن، ‌حوزه های علمیه، ‌دانش آموزی، اتباع خارجی، ‌عمومی وغیره می شود.

حجت الاسلام آخوندی با بیان این كه در ۷۵ جلسه ستادی در شهرستان ها تشكیل شده، ‌ادامه داد: تبلیغات مسابقات از تاریخ هجدهم تیر ماه آغز و تا پانزدهم مهرماه ادامه داشت.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه استان به آمار شركت كنندگان در مسابقه اشاره داشت و افزود: بیش از ۱۳۶ هزار نفر در این دوره مسابقات شركت كرده اند كه با توجه به این كه زمان ثبت نام در مقطع شكوفه های به اتمام نرسیده، ‌امیدواریم كه تعداد كل شركت كنندگان به بیش از ۳۰۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: تاكنون ۴۳ درصد از شركت كنندگان آقایان و ۵۷ درصد بانوان ثبت نام كرده اند و از كل شركت كنندگان ۶۱ درصد در مقطع بزرگسالان و ۳۹ درصد در مقطع شكوفه ها بوده اند.

حجت الاسلام آخوندی ادامه داد: شهرستان های بجستان، ‌بردسكن و داورزن تاكنون سهمیه ثبت نامی خود را به اتمام رسانده اند و بیشترین شركت كننده ها از شهرستان های سبزوار ۲۰ هزار ۴۹۵ نفر، مشهد ۱۶ هزار ۷۴۳ نفر و تربت جام ۱۴ هزار و ۶۱۶ نفر شركت كرده اند.

وی به برگزاری مسابقات منطقه ای در مشهد اشاره كرد و گفت: مسابقات در ۱۴ منطقه شهر مشهد در حال برگزاری است كه نفرات برتر این مناطق به مرحله شهرستان مشهد راه پیدا می كنند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه استان با بیان این كه مرحله مقدماتی رشته مفاهیم در تاریخ سوم آبان در تمام شهرستان های استان با شركت بیش از ۳۲ هزار نفر برگزار شد، ‌ ابراز داشت:‌ از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به مرحله شهرستانی راه پیدا كرده اند.

وی افزود: مسابقه مفاهیم در تاریخ ۲۲ آبان به صورت همزمان در كل كشور برگزار می شود كه با هماهنگی های صورت گرفته مسابقات مفاهیم مشهد یك هفته دیرتر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام آخوندی به برگزاری مرحله پایانی مسابقات در تاریخ هفدهم تا بیست و یكم آذر، تأكید كرد: با توجه به رقابت نزدیكی كه در استان شاهد هستیم، ‌از داوران كشوری و استانی استفاده خواهیم كرد.

وی برخی دیگر اقدامات صورت گرفته توسط اداره كل اوقاف و امور خیریه را چاپ بیش از ۵ هزار نسخه آزمون مفاهیم به صورت روزنامه ای و بیش از ۳۲ هزار الگوی تلاوت، عنوان كرد و اظهار داشت: ۱۶۲ هزار جزوه مفاهیم دانش آموزی برای رشته مفاهیم منتشر شده و همچنین نرم افزار محاسبه داوری تهیه كرده ایم كه مزان با مسابقات جهت ارزیابی و داوری مسابقات مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه استان افزود:‌ از دیگر اقدامات ما برنامه ریزی مسابقات مهدهای كودك بود تا كودكان در مقطع شكوفه ها و در رشته های خاص خود ثبت نام كنند.

وی دیگر اقدام مهم اداره كل اوقاف و امور خیریه در این دوره از مسابقات قرآن كریم را، ‌حضور حافظین طرح ملی حفظ قرآن كریم عنوان كرد و گفت:‌بیش از دو سال از شروع طرح ملی حفظ قرآن در استان می گذرد و امسال برای اولین بار حافظین این طرح در مسابقات شركت می كنند.

حجت الاسلام آخوندی به ارائه آمار شركت كننده های كمیته ها پرداخت و گفت:‌ از كمیته های روستایی ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر، ‌كمیته بسیج هزار و ۷۲۲ نفر، ‌كمیته بانوان دو هزار و سه نفر، ‌كمیته نیروهای مسلح ۳۴۵ نفر، موسسات قرآنی پنج هزار و ۹۷۴ تفر، جلسات قرآن ۱۷ هزار و ۱۷۰ نفر، ‌حوزه های علمیه ۸۷۱ نفر، ‌دانش آموزان ۴۱ هزار ۸۹ نفر، ‌اتباع خارجی هزار ۴۱۲ نفر، ‌عمومی ۳۸ هزار و ۳۵۰ نفر، ‌اداری ۴ هزار و ۷۳۴ نفر، ‌دانشجویی ۲ هزار و ۲۹۷ نفر و كمیته ‌اصلاح و تربیت ۳۰۳ نفر در این دوره از مسابقات شركت كرده اند.

وی همچنین آمار شركت كنندگان به تفكیك رشته ها را اعلام كرد و گفت: در رشته های قرائت ۳۹ هزار و ۵۶۸ نفر، ‌ترتیل ۳۱ هزار و ۸۷۱ نفر، جفظ ۱ جزء ۱۰ هزار و ۶۳۸ نفر، ‌حفظ دو و نیم جزء ۳۴۸ نفر، ‌حفظ پنج جزء ۲۶ هزار و ۴۲۱ نفر، ‌حفظ ۱۰ جزء ۵۲۰ نفر، حفظ ۲۰ جزء ۱۴۴ نفر، ‌حفظ كل ۵۱۹ نفر و در رشته مفاهیم ۳۴ هزار و ۲۲۳ نفر شركت كرده اند.

گفتنی است، مسابقات بزرگسالان قرآن کریم با یک هفته تاخیر از آغاز کشوری این رقابت ها از ۲۹ آبان ماه آغاز خواهد شد.