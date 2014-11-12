تشریح اهداف اجرای طرح آزمایشی سنجش نوآموزان پیش دبستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قدمی در نشست مشترک معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات استثنایی، ادارات کل آموزش وپرورش کشور در خصوص اجرای طرح آزمایشی سنجش نوآموزان پیش دبستانی که در مرکز آموزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد اظهار کرد: این طرح 9 ماه زودتر از شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان پیش دبستانی برگزار می شود تا فرصت مداخله برای اختلالات یادگیری وجود داشته باشد.

وی هماهنگی خوب و مؤثر معاونت آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش استنثایی را از ویژگی های مفید این طرح عنوان کرد و افزود: مجموعه عوامل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، می توانند در کنار هم در بهره وری این طرح مؤثر باشند.

قدمی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» تصریح کرد: این طرح هم توجیه اقتصادی دارد و هم جهت گیری های فرهنگی در آن لحاظ شده است که نتایج آن می تواند در کل کشور دیده شود.

وی سنجش نوآموزان را از جنس پیش گیری و تشخیص معرفی کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش مدعی تربیت تمام دانش آموزان کشور است و باید شرایطی را فراهم کند تا آموزش را مبتنی بر شناخت اختلالات و نیازهای ویژه دانش ‌آموزان طراحی کند .

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با اشاره به این که آموزش وپرورش بر طبق قانون اساسی موظف است زمینه تحصیل را برای آحاد ملت فراهم کند خاطرنشان کرد: شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان بر هر 6 زیر نظام مصرح در سند تحول بنیادین تأثیر می گذارد.

وی افزود: اگر این طرح به خوبی اجرا شود، به طور مثال می توان از الان زمینه تحصیل دانش آموزان چپ دست، نابینا و کم بینا را فراهم کرد تا نظام آموزشی از کیفیت بالاتری برخوردار شود.

قدمی با انتقاد از برخی از افراد در مواجهه با دانش آموزان معلول و با نیازهای ویژه تأکید کرد، عدالت آموزشی این است که برای تمام دانش آموزان و با هر تفاوت فردی بتوانیم شرایط تحصیل و یادگیری را با نگاه اجتماعی فراهم کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استنایی، "انعطاف در برنامه ‌آموزشی"، "تربیت معلمان متخصص"، "هدایت آموزشی مناسب"، "مداخله به هنگام"، "آموزش والدین و ارائه خدمات آموزشی" را از اهداف این طرح برشمرد و ادامه داد: این طرح از اول آذر ماه شروع می شود و برای هر استان یک پایگاه درنظر گرفته شده تا تمام اختلالات و نیازهای ویژه دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه شناسایی و به اولیا اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا بخشی از مشکلات توسط انجمن اولیا و مربیان و والدین دانش آموزان پی گیری و اصلاح شود.

قدمی تصریح کرد: "تشکیل منظم شورای سنجش استان"، "تقسیم کار اعضا"، "کنترل کیفی فعالیت ها"، "اطلاع رسانی مناسب والدین"، "رعایت اصل تخصص در انجام فعالیت ها" و "مداخله جامع با روش های متنوع" از انتظارات موردنظر این طرح است.