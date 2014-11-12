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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

تشریح اهداف اجرای طرح آزمایشی سنجش نوآموزان پیش دبستانی

تشریح اهداف اجرای طرح آزمایشی سنجش نوآموزان پیش دبستانی

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با بیان اینکه طرح سنجش نوآموزان کارمشترک معاونت آموزش ابتدایی و سازمان آموزش وپرورش استثنایی است، گفت: اصلی ترین هدف این طرح مداخله به هنگام در صورت بروز اختلالات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قدمی در نشست مشترک معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات استثنایی، ادارات کل آموزش وپرورش کشور در خصوص اجرای طرح آزمایشی سنجش نوآموزان پیش دبستانی که در مرکز آموزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد اظهار کرد: این طرح 9 ماه زودتر از شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان پیش دبستانی برگزار می شود تا فرصت مداخله برای اختلالات یادگیری وجود داشته باشد.

وی هماهنگی خوب و مؤثر معاونت آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش استنثایی را از ویژگی های مفید این طرح عنوان کرد و افزود: مجموعه عوامل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، می توانند در کنار هم در بهره وری این طرح مؤثر باشند.

قدمی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» تصریح کرد: این طرح هم توجیه اقتصادی دارد و هم جهت گیری های فرهنگی در آن لحاظ شده است که نتایج آن می تواند در کل کشور دیده شود.

وی سنجش نوآموزان را از جنس پیش گیری و تشخیص معرفی کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش مدعی تربیت تمام دانش آموزان کشور است و باید شرایطی را فراهم کند تا آموزش را مبتنی بر شناخت اختلالات و نیازهای ویژه دانش ‌آموزان طراحی کند .

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی با اشاره به این که آموزش وپرورش بر طبق قانون اساسی موظف است زمینه تحصیل را برای آحاد ملت فراهم کند خاطرنشان کرد: شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان بر هر 6 زیر نظام مصرح در سند تحول بنیادین تأثیر می گذارد.

وی افزود: اگر این طرح به خوبی اجرا شود، به طور مثال می توان از الان زمینه تحصیل دانش آموزان چپ دست، نابینا و کم بینا را فراهم کرد تا نظام آموزشی از کیفیت بالاتری برخوردار شود.

قدمی با انتقاد از برخی از افراد در مواجهه با دانش آموزان معلول و با نیازهای ویژه تأکید کرد، عدالت آموزشی این است که برای تمام دانش آموزان و با هر تفاوت فردی بتوانیم شرایط تحصیل و یادگیری را با نگاه اجتماعی فراهم کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استنایی، "انعطاف در برنامه ‌آموزشی"، "تربیت معلمان متخصص"، "هدایت آموزشی مناسب"، "مداخله به هنگام"، "آموزش والدین و ارائه خدمات آموزشی" را از اهداف این طرح برشمرد و ادامه داد: این طرح از اول آذر ماه شروع می شود و برای هر استان یک پایگاه درنظر گرفته شده تا تمام اختلالات و نیازهای ویژه دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه شناسایی و به اولیا اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا بخشی از مشکلات توسط انجمن اولیا و مربیان و والدین دانش آموزان پی گیری و اصلاح شود.

قدمی تصریح کرد: "تشکیل منظم شورای سنجش استان"، "تقسیم کار اعضا"، "کنترل کیفی فعالیت ها"، "اطلاع رسانی مناسب والدین"، "رعایت اصل تخصص در انجام فعالیت ها" و "مداخله جامع با روش های متنوع" از انتظارات موردنظر این طرح است.

کد مطلب 2419890
حبیب احسنی پور

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