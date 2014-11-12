آخرین فرصت برای پذیرش کاردانی نظام جدید/ آمار ثبت نام در کنکور ارشد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی بدون آزمون (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) کاردانی نظام جدید موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی تا روز شنبه 24 آبان‌ماه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا ساعت 8 صبح امروز یک هزار و 678 نفر نسبت به ثبت‌نام اقدام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور درباره آمار ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 94 گفت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های ارشد ناپیوسته 94 و بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه 17 آبان ماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و روز یکشنبه 25 آبان‌ماه پایان می‌پذیرد.

توکلی افزود: تا امروز 131 هزار و 538 نفر نسبت به ثبت‌نام برای این آزمون اقدام کرده‌اند.