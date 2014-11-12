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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

آخرین فرصت برای پذیرش کاردانی نظام جدید/ آمار ثبت نام در کنکور ارشد

آخرین فرصت برای پذیرش کاردانی نظام جدید/ آمار ثبت نام در کنکور ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش کشور درباره پذیرش بدون آزمون در دوره کاردانی نظام جدید گفت: داوطلبانی که تاکنون در گزینش رشته‌های تحصیلی بدون آزمون کاردانی نظام جدید ثبت‌نام نکرده اند تا شنبه فرصت دارند در این پذیرش ثبت نام کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی بدون آزمون (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) کاردانی نظام جدید موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی تا روز شنبه 24 آبان‌ماه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا ساعت 8 صبح امروز یک هزار و 678 نفر نسبت به ثبت‌نام اقدام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور درباره آمار ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 94 گفت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های ارشد ناپیوسته 94 و بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه 17 آبان ماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و روز یکشنبه 25 آبان‌ماه پایان می‌پذیرد.

توکلی افزود: تا امروز 131 هزار و 538 نفر نسبت به ثبت‌نام برای این آزمون اقدام کرده‌اند.

کد مطلب 2419891

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