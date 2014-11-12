پیش بینی لحظه ای شرایط جوی نقطه ایده آل هواشناسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزکار در مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره کل هواشناسی گلستان که ظهر چهارشنبه برگزار شد گفت: شرایط اقلیمی استان گلستان موجب شده است مسئولان استانی توجه ویژه ای به بحث هواشناسی داشته باشند که این موضوع خوشحال کننده است.

پرهیزکار افزود: وجود انواع گوناگون هواهای مخرب در استان موجب توجه خاص مسئولان شده است. از طرف دیگر این استان بیشترین آمار آسیب و تلفات جانی در بلایای طبیعی را داشته است که این موضوع جای تاسف دارد.

وی در ادامه به نقش هواشناسی در امور مختلف اشاره و تصریح کرد: آنچه که امروز در دنیا مشاهده می شود دارای دو وجه جهانی و داخلی است. گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی از جمله مباحث جهانی هستند و سازمان هواشناسی کشور به عنوان عضوی از جامعه جهانی در این زمینه مسئولیت دارد.

وی افزود: در ابعاد داخلی ما وظیفه داریم امکانات و تجهیزات خود را توسعه دهیم تا بتوانیم از امکانات جهانی در موضوع هواشناسی استفاده کنیم.

رییس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: تبادل اطلاعات و همکاری با سازمان هواشناسی جهان باید به این موضوع ختم شود که ما از اطلاعات آنها و جمع بندی داده های خودمان استفاده کنیم تا پیش بینی صادر شده موجب کاهش خسارت هواهای مخرب شود.

پرهیزکار با بیان اینکه هوای مخرب همواره وجود دارد و قابل حذف نیست بیان کرد: اقدامات ما می تواند موجب کاهش میزان خسارت جانی و مالی ناشی از هوای مخرب شود.

وی به تلفات سیل سال 80 در گلستان اشاره کرد و افزود: سیل گلستان در سال 80 حدود 400 نفر را از بین برد در حالی که بارش های سیل آسا در روزهای اخیر در 13 استان کمتر از انگشتان یک دست تلفات داشته است.

رییس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه دستاورد هواشناسی از نظر مالی در سطح میلیارد تومان قرار دارد اظهار کرد: اگر هواشناسی بخواهد بسیار خوب عمل کند باید در تمام مقوله ها وارد شود و نقطه ایده آل ما پیش بینی لحظه ای وضعیت جوی مناطق مختلف کشور است.

داود پرهیزکار خاطرنشان کرد: خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود و تالاب های کشور ناشی از نبود مطالعات هواشناسی است در حالی که هواشناسی در دنیا یکی از عوامل توسعه پایدار به حساب می آید.

وی در پایان با بیان اینکه هواشناسی تنها ارگانی است که مباحث آن درباره آینده است اظهار کرد: هرگونه طرح عمرانی کشور اگر به شرایط اقلیمی منطقه توجه نشود منجر به شکست خواهد شد.