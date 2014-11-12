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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

فتاحی در نطق میان دستور:

در نوار غزه، کوبانی و مسجد الاقصی قیامت برپاست/ عاشورا با عظمت‌ترین روز خداست

در نوار غزه، کوبانی و مسجد الاقصی قیامت برپاست/ عاشورا با عظمت‌ترین روز خداست

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی گفت: در نوار غزه، مسجدالاقصی و کوبانی قیامت بپاست، کوبانی خرمشهر دیگر است که خداوندا آزادش بدار،

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر عابد فتاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود حادثه عاشورا را فاجعه بی‌انتها، بی‌پایان، هولناک و شرم‌آور دانست و گفت: آفریدگارا، تو خود شاهدی که به اندازه تمام خلقتت‌، در کربلا و روز عاشورا به زیباترین،‌ با ارزش‌ترین و پاک‌ترین مخلوقت حضرت امام حسین(ع) و یارانش ظلم، ستم و توهین شده است.

فتاحی گفت: یا محمد رسول‌الله(ص)، به عشق و علاقه‌ات آن لب‌های نیازمند شادی‌ات، به وسیله کثیف‌ترین و ناپاک‌ترین مخلوق کائنات یزید لعنتی جسارت شده است.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عاشورا در تاریخ خلقت باعظمت‌ترین روز خداست، گفت: حضرت جبرئیل بر رسول خدا(ص) نازل و وحی مژده دو فرزند پسر به حضرت فاطمه(س) داده و می‌فرمایند که «در راه دین جدش و ادامه اسلام نابش شهید خواهند شد» آنگاه خاک سرخ کربلا محل شهادت امام حسین(ع) را به رسول خدا(ص) نمایان ساخت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: نجات کشتی نوح، نجات ابراهیم از آتش، نجات موسی از دریا، نجات یوسف از چاه، نجات یونس از شکم ماهی و شهادت امام حسین در سال 62 هجری و به پا شدن محشر قیامت در روز عاشورا رخ داده و اتفاق می‌افتد.

فتاحی گفت: از صدر اسلام تا به امروز هیچ‌وقت دنیای اسلام این همه پریشان و شکسته نبوده است، سوریه و عراق، لیبی و لبنان، مصر و یمن و سودان، پاکستان و افغانستان و تقریباً کل جغرافیای اسلام در درد و رنج و نابسامانی و کشتار اسیرند.

وی تصریح کرد: در نوار غزه، مسجدالاقصی و کوبانی قیامت بپاست، کوبانی خرمشهر دیگر است که خداوندا آزادش بدار، کوبانی امروز مایه افتخار اسلام در مقابل خوارج و تکفیری‌هاست، تاریخ مقاومت بشریت در مقابل ظلم است، کوبانی محاصره شده عاشورای معاصر است و زنان و مردان و کودکان و سالمندان با تمام شرافت از حیثیت و ناموس‌شان دفاع می‌کنند. ای مسلمانان جهان برای پیروزی کوبانی دعای خیر کنید.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم باتقوا و با تمدن ایران‌زمین سالهاست که سرزمین مقدس و مردم آزاده‌اش اسیر سخت‌ترین بازی‌های سیاسی و تحریم‌های سخت و همه‌جانبه از طرف استکبار قرار گرفته است، از این‌رو بر یکایک‌مان واجب است در رفتار، گفتار و کردارمان دقت کنیم.

فتاحی گفت: ای ایران من، قسم به خون همیشه تر و تازه شهدای کربلا و عاشورایت، به کوه البرز باشکوهت، به امواج همیشه خلیج‌فارست، به دریاچه خشک‌شده ارومیه‌ات، به زمین و زمان و آسمان، به شب و روز و آب و خاکت، هر روز مقاوم‌تر از دیروز، در برابر دشمنان ایستادگی خواهیم کرد. چه کنم هوای حوصله ابری است و فرهنگ تسلیم شدن را یاد نگرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: مردم با ایمان و باشرافت ایران؛ اینجانب نمی‌گویم که تمامی مسئولان کشور پاک و پاکیزه‌اند اما اکثریت مطلق آنان با اخلاص در خدمت شما ملت فقید و کبیر و بزرگند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: عاجزانه خواهشمندم از تخریب و تحقیر بزرگان نظام و انقلاب‌مان پرهیز، جدال‌های جناحی را کم‌رنگ و در این شرایط حساس جهانی به دولت برخاسته از رأی مردمان جهت خدمت‌رسانی و پیروزی در سیاست‌های داخلی و خارجی حمایت کنیم.

کد مطلب 2419893

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