به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر عابد فتاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود حادثه عاشورا را فاجعه بی‌انتها، بی‌پایان، هولناک و شرم‌آور دانست و گفت: آفریدگارا، تو خود شاهدی که به اندازه تمام خلقتت‌، در کربلا و روز عاشورا به زیباترین،‌ با ارزش‌ترین و پاک‌ترین مخلوقت حضرت امام حسین(ع) و یارانش ظلم، ستم و توهین شده است.

فتاحی گفت: یا محمد رسول‌الله(ص)، به عشق و علاقه‌ات آن لب‌های نیازمند شادی‌ات، به وسیله کثیف‌ترین و ناپاک‌ترین مخلوق کائنات یزید لعنتی جسارت شده است.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عاشورا در تاریخ خلقت باعظمت‌ترین روز خداست، گفت: حضرت جبرئیل بر رسول خدا(ص) نازل و وحی مژده دو فرزند پسر به حضرت فاطمه(س) داده و می‌فرمایند که «در راه دین جدش و ادامه اسلام نابش شهید خواهند شد» آنگاه خاک سرخ کربلا محل شهادت امام حسین(ع) را به رسول خدا(ص) نمایان ساخت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: نجات کشتی نوح، نجات ابراهیم از آتش، نجات موسی از دریا، نجات یوسف از چاه، نجات یونس از شکم ماهی و شهادت امام حسین در سال 62 هجری و به پا شدن محشر قیامت در روز عاشورا رخ داده و اتفاق می‌افتد.

فتاحی گفت: از صدر اسلام تا به امروز هیچ‌وقت دنیای اسلام این همه پریشان و شکسته نبوده است، سوریه و عراق، لیبی و لبنان، مصر و یمن و سودان، پاکستان و افغانستان و تقریباً کل جغرافیای اسلام در درد و رنج و نابسامانی و کشتار اسیرند.

وی تصریح کرد: در نوار غزه، مسجدالاقصی و کوبانی قیامت بپاست، کوبانی خرمشهر دیگر است که خداوندا آزادش بدار، کوبانی امروز مایه افتخار اسلام در مقابل خوارج و تکفیری‌هاست، تاریخ مقاومت بشریت در مقابل ظلم است، کوبانی محاصره شده عاشورای معاصر است و زنان و مردان و کودکان و سالمندان با تمام شرافت از حیثیت و ناموس‌شان دفاع می‌کنند. ای مسلمانان جهان برای پیروزی کوبانی دعای خیر کنید.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم باتقوا و با تمدن ایران‌زمین سالهاست که سرزمین مقدس و مردم آزاده‌اش اسیر سخت‌ترین بازی‌های سیاسی و تحریم‌های سخت و همه‌جانبه از طرف استکبار قرار گرفته است، از این‌رو بر یکایک‌مان واجب است در رفتار، گفتار و کردارمان دقت کنیم.

فتاحی گفت: ای ایران من، قسم به خون همیشه تر و تازه شهدای کربلا و عاشورایت، به کوه البرز باشکوهت، به امواج همیشه خلیج‌فارست، به دریاچه خشک‌شده ارومیه‌ات، به زمین و زمان و آسمان، به شب و روز و آب و خاکت، هر روز مقاوم‌تر از دیروز، در برابر دشمنان ایستادگی خواهیم کرد. چه کنم هوای حوصله ابری است و فرهنگ تسلیم شدن را یاد نگرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: مردم با ایمان و باشرافت ایران؛ اینجانب نمی‌گویم که تمامی مسئولان کشور پاک و پاکیزه‌اند اما اکثریت مطلق آنان با اخلاص در خدمت شما ملت فقید و کبیر و بزرگند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: عاجزانه خواهشمندم از تخریب و تحقیر بزرگان نظام و انقلاب‌مان پرهیز، جدال‌های جناحی را کم‌رنگ و در این شرایط حساس جهانی به دولت برخاسته از رأی مردمان جهت خدمت‌رسانی و پیروزی در سیاست‌های داخلی و خارجی حمایت کنیم.