چهار نفر طی دو روز در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه امروز چهارشنبه دو خودروی سمند و وانت مزدا در محور ارتباطی یاسوج به اصفهان با هم برخورد کردند.

در پی این برخورد رانندگان این دو خودرو در دم جان باختند.

این تصادف در کیلومتر ۲۵ محور یاسوج به اصفهان و در منطقه دارشاهی رخ داد.

در این حادثه همچنین دو سرنشین خودروی سمند به شدت آسیب دیدند و در بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج تحت درمان قرار گرفتند.

کارشناسان پبلیس راه یاسوج، علت این حادثه را انحراف به چپ هر دو خودرو به میزان ۵۰ درجه عنوان کردند.

همچنین روز گذشته تصادف یک وانت بار با یک تریلر در محور ارتباطی گچساران به شیراز موجب مرگ دو نفر شد.

در این حادثه راننده و سرنشین وانت بار جان سپردند.

این تصادف رانندگی در کیلومتر ۲۶ محور گچساران به شیراز و در منطقه ماهور باشت رخ داد.