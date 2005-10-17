حجت الاسلام جعفري نيا: توسعه فعاليت در مورد قصص قرآني را نمي توان با بخشنامه محقق كرد

حجت الاسلام يعقوب جعفري نيا مؤلف تفسير كوثر و از فعالان عرصه قرآن با تأكيد بر اينكه فعاليتهاي قرآني بايد به صورت خودجوش انجام شود، گفت: فعاليتهايي را كه در زمينه قصص قرآني انجام مي شود را نمي توان با بخشنامه و سياستگذاري پيش برد بلكه بايد به شكل دروني و به صورت خود جوش اين فعاليتها صورت گيرند، چرا كه تجربه نشان داده است انجام فعاليتهاي قرآني به شكل بخشنامه اي چندان مؤثر نخواهد بود .

وي با اشاره به اهميت قصص قرآني افزود: قرآن قصه هاي بسياري دارد كه داستان امتهاي گذشته را بيان مي كند و اين داستانها تاريخ واقعي امتها هستند كه به وقوع پيوسته اند و آنچه در قرآن بعنوان قصه بيان مي شود در تاريخ واقعي امتها وجود داشته است و برگرفته از تخيل نيست .

حجت الاسلام جعفري نيا در ادامه افزود: بر اساس پژوهشهاي انجام شده اين قصص تاريخي كه بازگو كننده داستان امتهاي گذشته است حدود يك سوم از آيات قرآني را در بر مي گيرد .

وي هدف از طرح اين قصص در قرآن كريم را پند و اميد دادن به مؤمنان اعلام كرد و گفت: پند آموزي، عبرت آموزي و استفاده از تجربيات گذشتگان از اهداف طرح اين قصص در قرآن است، علاوه بر اين داستانهاي قرآني به جهت اطمينان خاطر مؤمنان و اميدوار كردن آنان نسبت به آينده مطرح شده است .

مؤلف تفسير كوثر با اشاره به بعضي از قصص قرآني كه به بيان داستان نبرد دو جبهه حق و باطل مي پردازند افزود: قرآن با بيان اين قصص به پيروان انبياء اميد آينده اي خوب و پيروز را بخشيده و به آنان نشاط مي دهد .

وي گفت: قرآن در قالب قصه هاي قرآني معارف مهم و عميقي را بيان مي كند كه توجه به اين آموزه ها و مفاهيم ضروري است .

حجت الاسلام جعفري نيا به سبك قصه هاي قرآني اشاره كرد و اظهار داشت : قصه هاي قرآني داراي سبك و قالب خاصي هستند و به همين جهت مي توان از مباحث مطرح شده در اين قصص براي اقشار مختلف جامعه اعم از كودكان و نوجوانان و بزرگسالان استفاده كرد چرا كه اين قصص براي اقشار مختلف جامعه مؤثر خواهند بود علاوه بر اين از محتوي قصه هاي قرآني مي توان در مباحث تاريخي و موضوع فلسفه تاريخ بهره برد .

حجت الاسلام جعفري نيا از فعالان عرصه قرآني در ادامه گفت: جوامع با خواندن قصص قرآني به سنتهاي الهي وقوف مي يابند و قوانين حاكم بر تاريخ و جامعه براي آنان روشن مي شود .

وي در ادامه افزود: هم اكنون در كشور فعاليتهاي خوبي در راستاي ترويج و آموزش قصه هاي قرآني انجام مي شود و آثار بسياري در اين زمينه منتشر شده اند كه بعضي از آنها به لحاظ ادبي سطح بسيار بالايي دارند .

حجت الاسلام جعفري نيا با اشاره به جشنواره انتخاب كتاب سال قصص قرآني كه همزمان با مسابقات بين المللي قرآن كريم برگزار شد گفت: انجام اين جشنواره و انتخاب كتاب هاي برگزيده در اين موضوع خود گام مفيد و مؤثري بوده است .