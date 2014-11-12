40 درصد از مدارس خوزستان هوشمند سازی می شوند

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان در سند توسعه استانی خود که تدوین کرده طرح «کاربرد فن آوری های نوین آموزشی در مدارس» را برای بهبود وضعیت فعلی آموزش و پرورش استان برنامه ریزی کرده است. این طرح به منظور تسهیل فرآیند یاددهی، یادگیری دانش آموزان، آشنایی و بهره مندی از فناوری های نوین و کسب مهارت های لازم اجرا می شود.

وی افزود: تسهیل دسترسی دانش آموزان به علوم روز و فن آوری های نوین، ایجاد روحیه نوآوری و خلاقیت در میان دانش آموزان و کسب مهارت های لازم با بهره مندی از فن آوری های نوین از اهداف کیفی این طرح است.

مدیرکل آموزش و پروش خوزستان تصریح کرد: همچنین هوشمند سازی 40 درصد از مدارس استان و برنامه ریزی برای تشکیل بانک محتوای الکترونیکی در مدارس از جمله اهداف کمی این طرح هستند.

تقی زاده بیان کرد: این طرح در سطح استان با تشکیل شورا و شناسایی مدارس هدف توسط معاونت پژوهشی، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در طول سال به اجرا درمی آید.

وی عنوان کرد: طرح فوق با آموزش معلمان و تجهیز مدارس به سخت افزار و نرم افزار توسط رئیس ادارات در سطح مناطق و نواحی اجرا می شود. همچنین مدیران مدارس در این طرح وظیفه نصب، راه اندازی، آموزش و به کارگیری نرم افزارها در محیط آموزشی را برعهده دارند.

مدیرکل آموزش و پروش خوزستان در پایان گفت: به منظور ارزیابی عملکرد اجرای طرح در استان، گروه های نظارتی برای بازدیدهای حضوری و دریافت گزارش از مناطق و نواحی اعزام می شوند.