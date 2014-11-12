ضرورت بازنگری در قوانین تولید/ جايگاه كردستان در حوزه صنعت ضعيف است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان كردستان، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب قوانین و مقرارات حوزه تولید را مورد بازنگری های لازم قرار دهیم.

وی افزود: متاسفانه نظام بانکی نتوانسته بخش تولید را به صورت جدی مورد حمایت قرار دهد و این مشکل باعث تعطیلی و عملکرد نامناسب حوزه تولید در کشور و به ویژه در استان های کمتر توسعه یافته شده است.

استاندار کردستان بیان کرد: بازنگری در قوانین و مقررات کشور با توجه به بیانات رهبری در حوزه مقاومت اقتصادی باید بستر توسعه و پیشرفت را به صورت جهادی در حوزه تولید فراهم کند.

زاهدی یادآور شد: در حال حاضر مشکل تولید در کشور با ایجاد واحدهای تولیدی حل نمی شود و باید یک مرحله قبل از تولید که آن هم بازنگری در قوانین و مقررات است مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سیستم بانکی در حال حاضر واحدهایی که در پرداخت اقساط بانکی با مشکل مواجه هستند را تملک کرده و واحد تملک شده از سوی بانک نیز هیچگاه به تولید نمی رسد و ورشکسته می شود.

بخش تجارت در کشور بايد حرفه ای شود

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود در بخش تجارت نیز به دلیل عدم حرفه ای عمل کردن با مشکل رو به رو هستیم، گفت: در حال حاضر تمام واحدهای تولیدی خرد نیز خود به دنبال صادرات مستقیم هستند و این مسئله به دلیل هزینه های بالا برای واحدهای تولیدی خرد امکان پذیر نیست.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های استان کردستان در حوزه های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: کردستان به عنوان یکی از مراکز تولید پروتیین در کشور سالانه حدود 100 هزار تن پروتئین بیش از نیاز مصرفی استان تولید می کند.

وی افزود: همچنین بخش تجارت خارجی یکی دیگر ظرفیت استان کردستان نام برد است و مرز رسمی باشماق مریوان و مرز نیمه رسمی سیرانبند بانه از جمله مرزهای اقتصادی کردستان هستند که نقش مهمی در تجارت خارجی کشور دارند.

استاندار کردستان بیان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از ترانزیت مواد سوختی از مرز رسمی باشماق و بخشی از صادرات غیر نفتی نیز از مرز غیرر رسمی سیرانبند بانه صورت می گیرد و توجه به این پتانسیل توسعه ای پایدار و اشتغالزایی را برای استان و افزایش صادرات و واردات را برای کشور به دنبال دارد.

زاهدی یادآور شد: متاسفانه استان کردستان در بخش تولید، صنعت، معدن و تجارت درد مزمنی دارد که پایین بودن شاخص‌های توسعه در این بخش بیانگر این مسئله است.

وی ادامه داد: کردستان در شاخص‌ هایی که خداوند به آن عطا فرموده دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالای است اما در حوزه کاری مسولان متاسفانه عملکرد ها بسیار پایین بوده است.

استاندار کردستان گفت: کردستان 1.8 درصد وسعت کشور و دو درصد جمعیت کشور را دارد و شاخص‌ های طبیعی موجود در کردستان بیشتر از آمارهای ارائه شده است.

زاهدی اظهار داشت: کردستان در حوزه زاگرس قرار گرفته و میزان آب و روان ‌آب ‌های استان 14 میلیارد مترمکعب است که عمدتأ از استان خارج می‌ شود.

وی افزود: کردستان همچنین 18 نوع ماده معدنی از طلا تا شن و ماسه را دارد و انتظار می رود در راستای ایجاد تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت تولید زنجیره طولانی در کردستان ایجاد شود.

استاندار کردستان بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم تولید زنجیره ای از تولید با صنایع مادر قیمت تمام شده در بخش صنعت و هزینه حمل و نقل آن در حد بالایی است که این مسئله خود باعث بروز مشکلات متعددی شده است.

زاهدی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تحقق اقتصاد مقاومتی در آینده نزدیک شاهده بهره برداری مناسب از ظرفیت های استان کردستان باشیم.