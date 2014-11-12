ضرورت ایجاد پایگاه های امداد ونجات در کشور با اجرای طرح آمایش مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخساز ظهر چهارشنبه در جلسه مربوط به طرح آمایش پایگاه های امداد و نجات در سالن جلسات جمعیت هلال احمر کردستان تشکیل شد،گفت: یکی از رویکردهای جمعیت هلال احمر کشور در سال جاری ساماندهی وضعیت موجود پایگاه های امدادونجات درتمامی استان ها است.

وی عنوان کرد: ساماندهی و ایجاد پایگاه های امداد و نجات و توسعه آنها در طول پنج سال آینده از جمله برنامه ریزی های صورت گرفته شده که برای دستیابی به این مهم کارها و اقداماتی تاکنون انجام شده است.

وی ادامه داد: با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تفاهم نامه ای منعقد کردیم و با همکاری دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر هم اجرای طرح آمایش پایگاه ها امداد و نجات را در دستور کار قرار دادیم.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اظهارداشت: با اجرای طرح آمایش ضرورت ایجاد پایگاه های امداد ونجات در کشور مشخص می شود.

چرخساز بر ساماندهی پایگاه هایی که به صورت کانکس اداره می شوند، تاکید کرد و افزود: پایگاه های کانکسی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و بدون شک امدادگران قادر به ارائه خدمات استاندارد در این مکان نیستند لذا باید ساماندهی شوند.

وی عنوان کرد:انتظار می رود با هماهنگی و همکاری استانداران در جلسه شورای برنامه ریزی استان ها بودجه ای به راه اندازی و توسعه پایگاه های امداد و نجات در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه پایگاه های امداد و نجات هلال احمر همکار دولت و معین دستگاه های دخیل در حوادث جاده ای هستند، بیان کرد: پایگاه ها اعم از هوایی، بین شهری، ساحلی و کوهستانی با رویکرد پوشش امداد و نجات در مناطق مختلف ایجاد می شوند تا درصورت وقوع حوادث جاده ای و ترافیکی اقدام به امدادرسانی کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اظهارداشت: پایگاه های امداد و نجات هلال احمر در زمان وقوع حوادثی هم چون سیل و زلزله هم آمادگی و توانایی امدادرسانی را دارند.

چرخساز عنوان کرد: جمعیت هلال احمر موسسه ای خیریه و عام المنفعه است و به تنهایی قادر به انجام کارها و فعالیت ها و عملیات ها نیست وبرای پوشش حداکثری امداد و نجات در سطح استان ها نیاز به همکاری استانداری ها دارد.

راه اندازی پایگاه های امداد هوایی در سراسر کشور

وی از راه اندازی پایگاه های امداد هوایی در سراسر کشور خبرداد و گفت: برای ایجاد آشیانه در استان ها باید زمین تملک شود که در صورت این اقدام و ساخت آشیانه ما آمادگی انتقال بالگرد به این استان ها را داریم.

وی اظهارداشت: سعی شود درصورتیکه آشیانه ای برای بالگرد در استان ها احداث می شود کنار سوله امدادی باشد تا بدین وسیله کارها با سرعت بیشتری در مزان وقوع حوادث انجام شود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمراعتبار مورد نیاز برای ساخت یک اشیانه را 2 تا میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: برای خرید یک دستگاه بالگرد و تجهیزات مربوط به آن به مبلغ بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه وقوع حوادث در استان کردستان زیاد است،افزود: کردستان از جهات مختلف استانی محروم است ولی خوشبختانه از نظر داشتن نیروی انسانی توانمند و متخصص بسیار غنی است.

وی ادامه داد: در صورت وقوع حادثه ای هم چون زلزله در کردستان به دلیل کوهستانی بودن آن تمامی راه های ارتباطی به دلیل ریزش کوه بسته می شود و این امر بسیار جای نگرانی است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: جمعیت هلال احمر کردستان باید از لحاظ داشتن انبار ها به اندازه ای تقویت شود که در زمان حوادث طبیعی منتظر کمک های انسانی از سایر مناطق نباشد و روزهای نخست حادثه خود بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف باشد.

همچنین در جلسه ای با حضور معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ومعاونین امداد و نجات استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و کردستان برگزار شد نقاط ضعف و قوت جمعیت هلال احمر در مقابله با حوادث برف و کولاک بررسی شد.