رئیس خانه صنعت و معدن از بکارگیری زنان به خاطر حقوق قانونی کمتر انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الوهاب سهل آبادی ظهر امروز در همایش نقش کسب و کار خانگی در افزایش سطح درآمد خانوار و توسعه اقتصادی اظهار داشت: اینکه می گویم زنان به سمت مشاغل خانگی بروند نه به خاطر گذراندن امور اقتصادی خانواده است چرا که مسئولیت این امر تنها بر عهده مردان است.

وی ادامه داشت: ظلمی که امروزه بر جامعه زنان کار در کشور می رود در هیچ جای دنیا نمی شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون نیروی زن را برای اینکه وی را بیمه نکنند و بتوانند حقوق کمی به آن بپردازند، به کار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه زنان شاغل کمترین آزار را در محیط های کاری ایجاد می‌کنند، افزود: چرا باید برای نیروهایی که کمترین آسیب را ایجاد می کنند و بیشترین بهره وری کاری از این نیروها است هیچ حمایتی از سوی کارفرمایان نشود.

سهل آبادی گفت: اگر امروز زنان زیر بار فرزند پروری و ازدواج نمی‌روند و به نوعی از آن فرار می‌کنند به دلیل مهیا نبودن مسائل اقتصادی و عدم حمایت مالی از آنها است.

وی اضافه کرد: وظیفه دولت، صنعتگران و تولیدی ها است که امنیت زندگی را برای خانواده ها و زنان فراهم کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: مشاغل خانگی نه فقط برای درآمدزایی بلکه باید برای کاهش مسائل اجتماعی خانواده ها موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون آمریکا، چین و ایتالیا در حوزه ایجاد مشاغل خانگی بسیار خوب عمل کردند، گفت: این نوع مشاغل نیاز به تسهیلات و حمایت دارد.

سهل آبادی افزود: رسالت و وظیفه اصلی برای افزایش درآمد خانوارها بر عهده مردان است و وظیفه دولت و تولیدکنندگان ایجاد امنیت برای خانوارهاست.

رئیس کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: بانوان باید در کمال آسایش بتوانند رسالت خود را در خانواده انجام دهند و به همین دلیل باید به مشاغل خانگی به دید نهاد کاهش دهنده مسائل اجتماعی نگاه کرد.

وی اظهار کرد: تعداد زنان تحصیل کرده و دانش آموخته از دانشگاه ها از مردان بیشتر است اما اشتغال آنها به مراتب کمتر است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این اتاق مکلف به حمایت از مشاغل خانگی است تا در کنار پویایی اقتصاد، وضعیت اجتماعی خانواده ها هم مساعد شود.

وی افزود: جامعه اقتصادی باید به فعالان مشاغل خانگی کمک کنند تا علاوه بر فروش محصولات آنها، گردش مالی نیز داشته باشند.

سهل آبادی اظهار کرد: یکی از هنرهای اصیل استان اصفهان فرش دستباف بوده که اکنون ارزش آن در حال کاهش است اما نقش بسیار خوبی در توسعه مشاغل خانگی دارد.