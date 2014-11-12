بافت فرسوده مهمترین چالش مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در همایش ملی "برنامهریزی و مدیریت شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی" كه در دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار كرد: معاونت برنامهریزی کلانشهرها برنامههای خوبی را برای مدیریت شهری آغاز کرده و برگزاری چنین همایشهایی در مشهد نیز از سابقه خوبی برخوردار است و نتایج مثبتی در پی دارد.
وی افزود: از چکیده مقالات واصله به همایش، مشخص است که موضوعات خوبی از سوی محققان و پژوهشگران مطرح شده و در خصوص شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام باید کاری کرد تا مشهد سال ۲۰۱۷ با مشهد امروز تفاوت داشته باشد، باید برای جهان اسلام حرف تازهای داشته باشیم و چهرهای متفاوت از پایتخت معنوی نشان دهیم.
معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت اسلامی باید در نمادسازی، اصول ساخت و طراحی ایرانی اسلامی نمود داشته باشد، گفت: ما برای خود صاحب سبک هستیم و باید معماری سنتی را حفظ کنیم. دنیا به دنبال دریافت فرهنگ از ایران اسلامی است.
استاندار اسبق خراسان رضوی تصریح كرد: ما در معاونت برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران کار بازسازی بافتهای فرسوده را آغاز کردهایم و به اعتقاد من مهمترین چالش مشهد نیز پس از مبحث آب، مربوط به بافت فرسوده است.
وی اضافه كرد: بنابراین برای آب مشهد و بافت فرسوده به ویژه اطراف حرم رضوی باید امور با سرعت بیشتری انجام شود، در این بین مهمترین موضوع، مدیریت یکپارچه شهری است و باید در این مسیر بهترین اقدامات را صورت دهیم، کشور ما دارای غنای فرهنگی است اما متاسفانه از آن استفاده لازم نمیشود.