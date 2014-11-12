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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

صلاحی:

بافت فرسوده مهمترین چالش مشهد است

بافت فرسوده مهمترین چالش مشهد است

مشهد- خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران گفت: مهمترین چالش مشهد پس از بحران آب، مربوط به بافت فرسوده به‌ویژه اطراف حرم رضوی است كه باید سریع‌تر رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در همایش ملی "برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی" كه در دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار كرد: معاونت برنامه‌ریزی کلان‌شهرها برنامه‌های خوبی را برای مدیریت شهری آغاز کرده و برگزاری چنین همایش‌هایی در مشهد نیز از سابقه خوبی برخوردار است و نتایج مثبتی در پی دارد.

وی افزود: از چکیده مقالات واصله به همایش، مشخص است که موضوعات خوبی از سوی محققان و پژوهشگران مطرح شده و در خصوص شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام باید کاری کرد تا مشهد سال ۲۰۱۷ با مشهد امروز تفاوت داشته باشد، باید برای جهان اسلام حرف تازه‌ای داشته باشیم و چهره‌ای متفاوت از پایتخت معنوی نشان دهیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت اسلامی باید در نمادسازی، اصول ساخت و طراحی ایرانی اسلامی نمود داشته باشد، گفت: ما برای خود صاحب سبک هستیم و باید معماری سنتی را حفظ کنیم. دنیا به دنبال دریافت فرهنگ از ایران اسلامی است.

استاندار اسبق خراسان رضوی تصریح كرد: ما در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران کار بازسازی بافت‌های فرسوده را آغاز کرده‌ایم و به اعتقاد من مهمترین چالش مشهد نیز پس از مبحث آب، مربوط به بافت فرسوده است.

وی اضافه كرد: بنابراین برای آب مشهد و بافت فرسوده به ویژه اطراف حرم رضوی باید امور با سرعت بیشتری انجام شود، در این بین مهمترین موضوع، مدیریت یکپارچه شهری است و باید در این مسیر بهترین اقدامات را صورت دهیم، کشور ما دارای غنای فرهنگی است اما متاسفانه از آن استفاده لازم نمی‌شود.

 

 

کد مطلب 2419911

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