خوزستان قطب صنعت آبزی پروری شیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده پیش از ظهر امروز در دوره آموزشی آشنایی با گونه های غیر بومی مهاجم آبزی در اهواز اظهار کرد: امروز این کارگاه آموزشی با اعتبارات بخش محیط زیست دریایی برگزار شده و عدم برگزاری این کارگاه در خوزستان به واسطه پرآب بودن و قطب صنعت آبزی پروری شیلات احساس می شد.

لاهیجان زاده عنوان کرد: بالغ بر 42 درصد تولید مواد غذایی در جهان را شیلات و آبزی پروری تشکیل می دهد و بحث صنعتی شدن آبزی پروری درجهان از بحث های مطرح بوده که تکنولوژی نیز در این عرصه درحال گسترش است.

وی به بحث توجه به متنوع بودن گونه های آبزیان در سراسر دنیا اشاره کرد و گفت: گونه های آبزی پروری در کشور ما نیز در حال حاضر 558 گونه است و تلاش بر این بوده که تنوع پذیری بویژه در زمینه ماهی ها را در شیلات توسعه دهیم.

لاهیجان زاده افزود: مسیر ما بسیار از فعالیت واقعی که باید انجام شود، انحراف دارد. در حیات وحش پارک ملی آمریکا هر نوع جاندار یک متخصص دارد و تمامی تولدها و از بین رفتن جانداران با برنامه ریزی است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان تصریح کرد: همیشه راحت ترین راه ها را برای افزایش سرمایه هایمان استفاده می کنیم. در چین از هر هکتار 30 تن ماهی برداشت می شود ولی ما تنها در هر هکتار هشت تن ماهی برداشت می کنیم.

لاهیجان زاده در پایان گفت: آب های دریاچه پرورش ماهی در چین همواره در گردش است و هر سه سال یک بار آن را تخلیه می کنند. اما در ایران هر هشت ماه یک بار آب را به کلی تخلیه می کنیم و طی آن هشت ماه نیز آب کاهش پیدا کرده و تخلیه می شود.