کرمانیها در معرض پسماندهای سرطان زا/ مردم کرمان آزبست تنفس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه کرمانیت در حاشیه غربی شهر کرمان همیشه در این شهر خبر ساز بوده است، استفاده این کارخانه از خط تولید قدیمی و مستهلک در سالهای گذشته برای مدتی موجب تعطیلی آن شد و درنهایت پس از چند ماه وقفه این کارخانه به دلیل آنچه که تغییر خط تولید نامیده شده بار دیگر آغاز به کار کرد و گمان می رفت خطر آلودگی این واحد صنعتی دیگر مردم را نگران نفس کشیدنهای هر روز نکند اما باز هم این کارخانه به لیست کارخانه های آلاینده کرمان افزوده شده است.

طبق گزارشهای دریافتی آزبست مورد استفاده در این کارخانه هم چنان موجب آلوده شدن هوای شهر کرمان می شود بطوریکه استانداری کرمان نیز در چندین جلسه به بررسی راههای رفع این آلودگیها پرداخته است و رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز با اشاره به وجود پسماندهای آزبست کارخانه کرمانیت در این خصوص ابراز نگرانی کرده است.

مصوبه شورای عالی محیط زیست اجرایی نشده است

در حالی نام آزبست و کارخانه کرمانیت کرمان با هم عجین شده است که استفاده از آزبست سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع شده است و از این ماده به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز سرطان یاد می شود.

شورای عالی محیط زیست کشور در مصوبه ای لازم اجرا در سال 79 صنایع کشور را ملزم به حذف این ماده سرطان زا از خط تولید کرد اما نه تنها در کرمان بلکه در برخی دیگر از استانهای کشور نیز همچنان آزبست به عنوان ماده مورد استفاده صنایع کاربرد دارد و در این میان مردم تاوان این صنایع را می پردازند.

آزبست دارای الیافت بسیار ریز است که به سادگی در هوا پراکنده می شوند و با رسوخ در ریه و به مرور زمان فرد را دچار التهابات ریوی و در نهایت سرطان می کند نکته قابل توجه اینکه علاوه بر صنایع این ماده مرگبار در بسیاری از موارد مورد استفاده روزمره مردم از جمله عایق لوله های آب، رنگها، مواد پلاستیکی، آسفالت، گریس، تولید ایرانیت، لنتهای ترمز خودرو ها نیز کاربرد فراوان دارد.

دغدغه چهار استاندار که همچنان پا برجا است

اما در شهر کرمان مهمترین عامل شیوع این ماده کارخانه کرمانیت است و هر چند تاکنون اخطارهای متعددی به این کارخانه داده شده و حتی جلوی فعالیتش گرفته شده است اما روند آلایندگیها ادامه دارد.

جالب اینکه اصلاح خط تولید و کاهش آلودگی این کارخانه در زمان مدیریت چهار استاندار گذشته کرمان همیشه در اولویت کاری بوده است اما تا کنون مشکلی از این معضل زیست محیطی حل نشده است.

درست چند قدم آن سو تر نیز کارخانه سیمان کرمان قرار دارد که با تکنولوژی چندین سال قبل همچنین به کار خود ادامه می دهد و هر چند که گفته می شود از فیلترهای مورد نیاز برای رفع آلایندگی استفاده می کند اما این واحد صنعتی نیز در آلودگی هوای شهر کرمان تاثیرگذار است.

پسماندهای کارخانه کرمانیت باید هر چه سریعتر معدوم شوند

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در گفتگو با مهر یکی از دغدغه های اصلی مجلس و نمایندگان استان کرمان را بحث سلامت و خوب زیستن مردم عنوان می کند.

محمد مهدی زاهدی افزود: بهداشت عمومی از مهمترین دغدغه های مسئولان است و برای رسیدن به این امر مهم جلوگیری از آلایندگی به خصوص در نزدیکی مراکز جمعیتی از مهمترین اهداف مجلس و دولت است ضمن اینکه حفاظت از محیط زیست نیز باید مد نظر باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون شاهد فعالیت کارخانه کرمانیت در نزدیکی شهر کرمان هستیم هر چند که این کارخانه از ابتدا باید عدم استفاده از آزبست را در دستور کار قرار می داد اما اینگونه نشد و هم اکنون نیز شاهد وجود پسماندهای آزبست در کرمان کارخانه هستیم که می تواند خطرات فراوانی را برای مردم داشته باشد.

زاهدی ادامه داد: آزبست ماده سرطان زا و خطرناک برای محیط زیست و مردم محسوب می شود و باید در اسرع وقت فکری برای جابجایی و دفن این مواد کرد.

سلامت مردم بر هر چیزی ارجح است

وی گفت: هر چند ادامه فعالیت واحدهای صنعتی مهم است اما سلامت مهمترین هدف مسئولان است و موجب تقویت زیر ساختهای نیروی انسانی در کشور می شود و هزینه های سرسام آور درمان بیماریها را کاهش می دهد و برای جلوگیری از شیوع بیماری باید فکری به حال وضعیت آلایندگی این کارخانه شود.

نماینده دیگر کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص وضعیت این کارخانه اظهارداشت: یکی از مشکلات ما خط تولیدهای قدیمی و استفاده از مواد سرطان زا است که باید این رویه اصلاح شود.

خط نانو آزبست به زودی راه اندازی می شود

محمد رضا پور ابراهیمی افزود: این کارخانه اقداماتی در گذشته انجام داده اما آلودگی ادامه دارد و پیشنهاد ما راه اندازی خط تولید نانو آزبست است که مورد حمایت مسئولان استان کرمان و نمایندگان مجلس است.

وی در خصوص کارخانه سیمان که در نزدیکی کرمان قرار دارد نیز گفت: تکنولوژی مورد استفاده این کارخانه نیز به زودی با پیگیریهای صورت گرفته تغییر خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای موجود به زودی شاهد راه اندازی خط نانوآزبست در این کارخانه باشیم.

بهبود وضعیت کارخانه آزبست در کرمان در حالی ضروری به نظر می رسد که طبق گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان سیر وقوع سرطان در استان کرمان در حال افزایش است و حتی خبر از سونامی سرطان طی سالهای آینده در استان کرمان داده می شود که به دلیل عوامل مختلف از جمله فعالیت صنایع، استفاده بی رویه از سموم و کودهای کشاورزی روی می دهد. این درحالی است که امام جمعه کرمان نیز چند روز قبل از روند بروز بیماریهای سرطانی در کرمان ابراز نگرانی کرده است.

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گزارش: اسما محمودی