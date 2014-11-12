به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست سیاسی هفتگی با مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی ضمن تشریح آخرین وضعیت تحولات منطقه، روند مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 را تبیین کرد.

شمخانی شکل گیری بحران فزاینده در منطقه و ظهور موج سوم تروریسم را ناشی از تلاش غرب و بویژه آمریکا برای شکل‌دهی هندسه سیاسی جدید در خاورمیانه، فارغ از واقعیت‌ها و ضرورت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ذکر کرد و اظهار داشت: تنها ره‌آورد سیاست‌های اشتباه غرب برای مردم منطقه، بی ثباتی، ناامنی و نابودی سرمایه‌های اقتصادی و انسانی بوده است.

وی با بیان اینکه ناامنی های امروز در عراق، سوریه، فلسطین و لبنان به طور قطع با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی و درگیر ساختن ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام دنبال می‌شود، گفت: سیاست‌ها و رفتار آمریکا وهم پیمانان منطقه ای آن که زمینه ساز ایجاد داعش شد و همچنین پشتیبانی از آن برای تحقق اهداف منطقه ای نظام سلطه، موضوع پنهانی نیست.

شمخانی با اشاره به 5 نوبت بارریزی مهمات برای نیروهای داعش از سوی نیروهای ائتلاف در منطقه جلولادر استان دیالی عراق گفت: تکرار این عملیات از سوی ائتلاف باصطلاح مقابله با داعش، فرضیه سهوی بودن این اقدام را به کلی منتقی کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری تداوم اتخاذ رویکرد دوگانه در برابر تروریسم و به ویژه حمایت از معارضان مسلح برای مداخله در امور داخلی سوریه را موجب توسعه بحران و بی نتیجه ماندن ائتلاف ها و کنفرانس ها دانست و افزود؛ تنها راه حل موضوع سوریه احترام به دموکراسی و اراده مردم این کشور در تعیین سرنوشت خود و کمک به تقویت امنیت به منظورفراهم شدن زمینه گفتگوهای فراگیر میان طرفهای سوری است.

شمخانی افزود: اولین گام در این مسیر برقراری آرامش، جلوگیری از ورود تروریست های خارجی به سوریه و قطع کمک های مالی و تسلیحاتی به تروریست ها است.

وی فشارهای آمریکا به مسئولان لبنانی برای نپذیرفتن هدیه تسلیحاتی ایران جهت مقابله با تروریسم را نمونه دیگری از تمایل این کشور به استمرار ناامنی در منطقه و در تناقض با ادعای مبارزه با ترریسم عنوان کرد و اظهار داشت: بی شک اتخاذ این رویه نمی تواند خارح از چارچوب سیاست محوری حمایت از رژیم صهیونیستی و ضعیف نگاه داشتن ارتش لبنان ارزیابی شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص نامه اخیر اوباما به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت : نامه نگاری رئیس جمهور آمریکا دارای سابقه چندین ساله است و دربرخی موارد نیز پاسخ هایی به این مکاتبات ارایه شده است.

وی با انتقاد از رویکردهای دوگانه هیئت حاکمه آمریکا که در مکاتبات محرمانه و مواضع اعلامی دارای تناقضهای آشکار است، این روش را صرفا اقدامی با هدف تاثیر گذاری بر فضای داخلی این کشور عنوان کرد و افزود: مواضع صریح، شفاف و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای مجددا به رییس جمهور ایالات متحده آمریکا یادآوری و بر عدم پذیرش برنامه غنی سازی نمایشی از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تصریح کرد ایران به طور قطع در جریان مذاکرات هسته ای، تعهداتی فراتر از ان.پی.تی را نخواهد پذیرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به روند گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 ضمن تاکید بر تداوم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به سیاست گفتگوها و شفافیت کامل در برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور خاطر نشان ساخت: همکاری‌های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مبتنی بر شفافیت عملکرد و در چارچوب ان.پی.تی و حتی در برخی موارد فراتر از آن بوده و بازرسی های بی شمار آزانس از تاسیسات هسته‌ای وحتی نظامی جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرده است.

وی افزود: ایران به تمام تعهدات خود در چارچوب برنامه اقدام مشترک عمل کرده و با حسن نیت وارد گفتگوها شده است و در صورتی که طرف مقابل رویکرد منطقی، غیر سیاسی و مبتنی بر واقعیت‌ها داشته باشد دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای به سرعت قابل حصول خواهد بود.

شمخانی با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری برنامه صلح آمیز هسته ای به منظور تامین نیازهای واقعی اظهار داشت: درمسیر همکاری گسترده وپردامنه ایران وآژانس کلیه تحریم های اعمال شده که غیرقانونی و ظالمانه است باید برداشته شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، مشکل اصلی هیئت حاکمه آمریکا را هزینه کردن حیثیت، وجهه و منابع مالی این کشور برای حفظ منافع اسرائیل دانست و افزود: متاسفانه سیاست های آمریکا در منطقه توسط رژیم صهیونیستی مدیریت می شود و این رژیم نیز در مقابل از هیچ ابزاری برای تحقیر آمریکا فروگذار نکرده است.

وی اظهار داشت: اگر فهرستی از هزینه‌هایی که رژیم صهیونیستی برای مردم آمریکا ایجاد کرده و منافع ملی این کشور را به مخاطره انداخته است برای افکار عمومی آمریکا ارایه شود، بعید به نظر می‌رسد که دولت این کشور بتواند همچنان به صورت افسار گسیخته از این رژیم حمایت کند.

شمخانی در پایان یکی از دلایل اصلی کند بودن روند دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای را تعهد مطلق آمریکا به جلب رضایت رژیم صهیونیستی ذکر کرد و افزود: تداوم این سیاست ضمن ایجاد موانع جدی در مسیر دستیابی به توافق، اثرات بازدارنده خود را بر فضای مذاکرات تحمیل خواهد کرد.