۱۲ استاندار حوزه زاگرس از مرز بین المللی مهران بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید در حاشیه این بازدید اظهار داشت: استان ایلام این ظرفیت را دارد تا مناسبات اقتصادی، تجاری و فرهنگی استان های کشور با استانهای عراق را توسعه دهد.

وی افزود: گسترش روابط تجاری با کشور عراق از محوری ترین برنامه های دولت تدبیر و امید در استان است.

استاندار ایلام با بیان اینکه تدابیر لازم برای افزایش مراودات مرزی بین دو کشور در استان ایلام اندیشیده شده است، ابراز داشت: ساماندهی روابط خارجی استان و استانهای همجوار و برنامه‌ریزی برای دیدار و دعوت از مسئولان و سرمایه‌گذاران خارجی و مقامات عالی رتبه استان‌های همسایه ایران در کشور عراق در دستور کار قرار دارد.

محمدرضا مروارید با اشاره به اینکه امنیت پایدار مرز مهران یک مولفه اساسی در توسعه روابط دو کشور است، ابراز داشت: مرز مهران به دلیل نزدیکی به مرکز عراق و وجود اشتراکات تاریخی، فرهنگی و قوم- مذهبی با استانهای عراق از امنیت لازم برای توسعه مراودات سیاسی فرهنگی و اقتصادی برخوردار است.

وی گفت:استان ایلام با داشتن بازارچه های مرزی، منطقه ویژه اقتصادی و راه اندازی منطقه آزاد تجاری در آینده ای نزدیک می تواند در توسعه ارتباطات دو کشور و استانهای همجوار موثر باشد.

استان ایلام با داشتن ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک نزدیکترین مسیر برای توسعه مراودات و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور عراق است.

بازدید استاندار ایلام و استاندار لرستان از موزه مردم شناسی استان

استاندار ایلام به همراه استاندار و معاون عمرانی استانداری لرستان از موره مردم شناسی ایلام بازدید کردند.

محمدرضا مروارید در حاشیه این بازدید اظهار داشت: استان ایلام و لرستان مشترکات بسیاری از نظر فرهنگی، مذهبی و قومی دارند که در این خصوص می توان فعالیتهای بسیاری در حوزه گردشگری و آثار باستانی انجام دهند.

وی افزود: موزه مردم شناسی نماد فرهنگی استان برای شناساندن مولفه های فرهنگی، اجتماعی، ارزشها، اعتقادات و باورهای مردم ایلام در گذشته بوده ست.

محمدرضا مروارید بیان داشت: موزه مردم‌شناسی‌ نمایش گ‍وش‍ه‌‌‌ا‌ی‌ ‌از زن‍دگ‍‍ی‌ م‍ردم‌‌ در زم‍‍ان‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍دی‍م‌ ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ شده‌ ت‍‍ا گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌آش‍ن‍‍ا ش‍ون‍د.

وی گفت: ای‍ن‌ م‍وزه‌ ش‍‍ام‍ل‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌اش‍ی‍‍ا و ص‍ح‍ن‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌از زن‍دگ‍‍ی‌ ب‍وم‍‍ی‌ م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ است که ب‍ر‌ا‌ی‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ان‍دن‌ رف‍ت‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ م‍ردم‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌اس‍ت.

این مسئول ابراز داشت: ایلام از معدود استانهایی است که همزمان دارای جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری است.

وی گفت: موزه های استان ایلام نگین و پیشانی هر گالری و موزه در سطح بین المللی است که اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوانی با لرستان دارد.

استانداران ۱۲ استان حوزه زاگرس به منظور نشست تفاهم نامه ای برای احیای چنگلهای زاگرس به ایلام سفر کرده اند.