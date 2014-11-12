وجود180 کیلومتر نقاط برف گیر در کردستان/ آشیانه بالگرد استان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدابنده لو ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت جمعیت هلال احمر در مقابله با حوادث برف و کولاک که با حضور معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در سنندج تشکیل شد، گفت: 60 گردنه در سطح جاده های شهری و روستایی استان وجود دارد که طول نقاط کولاکی و برف گیر استان 180 کیلومتر است.

وی با اشاره به اینکه از 365 روز سال 110 روز در استان برف، کولاک و یخبندان است، عنوان کرد: این جلسه به منظور هماهنگی و همراهی بیشتر و استفاده از نظرات یکدیگر برای مدیریت هرچه بهتر حوادث و کاهش عواقب و عوارض ناشی از وقوع حوادث تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه پوشش عملیات هلال احمر کردستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، بیان کرد: از اول فروردین امسال تا 20 آبان 280 مورد عملیات توسط هلال احمر استان پوشش داده شد که این نسبت در مدت مشابه آن در سال گذشته 204 مورد بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در جلسه مربوط به طرح آمایش پایگاه های امداد و نجات هم بیان کرد: در حال حاضر 11 پایگاه امداد و نجات در کردستان وجود دارد که با احتساب وجود 1800 کیلومتر راه بین شهری در استان حدودا هر 180 کیلومتر یک پایگاه قرار گرفته است.

خدابنده لو با اشاره به اینکه در بحث آمایش همواره سه محور سرمایه، جمعیت و منابع طبیعی مطرح است، ادامه داد: طرح آمایش پایگاه های امداد و نجات هم قطعا براساس این محورها برنامه ریزی و تدوین و اجرایی می شود.

آشیانه بالگرد در کردستان 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی اعلام کرد: ایجاد دو پایگاه امداد و نجات در سفر مقام معظم رهبری در سال 88 به کردستان مصوب شد که اعتبار یک میلیارد تومانی آن در سال 90 به جمعیت هلال احمر اختصاص یافت و به دلیل افزایش نرخ تورم در کشور اعتبار در نظر گرفته شده جوابگوی راه اندازی این دو پایگاه نبود.

وی افزود: 600 میلیون تومان هم ازبودجه استانی به راه اندازی این دو پایگاه اختصاص یافت و اکنون در حال بهره برداری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان بیان کرد: اعتبار عمرانی جمعیت هلال احمر استان از سال 91 تا 93 چهار برابر شده است.

خدابنده لو اعلام کرد: آشیانه بالگرد جمعیت هلال احمر کردستان هم اکنون 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره برداری می رسد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر کردستان هم در این جلسه گفت: در کل جاده های استان 18 دوربین نصب شده است که اکنون جمعیت هلال احمر استان به 15 دوربین دسترسی دارد و بدین وسیله وضعیت جاده های استان را بررسی می کند.

مهدی خوشقدم عنوان کرد: از امروز اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان امکان این دسترسی را برای جمعیت هلال احمر استان فراهم کردند که از طریق این دوربین ها سه پایگاه امدادونجات استان قابل رصد است.

وی بیان کرد: 9 پایگاه ثابت و 2 پایگاه موقت امداد ونجات در کردستان وجود دارد که پایگاه های موقت به صورت کانکسی اداره می شوند.