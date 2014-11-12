کشف و پلمب مرکز غیر مجاز تولید خمیر مرغ در قم

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با نظارت‌های مستمر و شبانه روزی کارشناسان بهداشت اداره کل دامپزشکی استان یک مرکز تولید و عرضه غیر مجاز و غیر بهداشتی خمیر مرغ در م شناسایی و کشف شد.

وی با بیان اینکه با هماهنگی نیروی انتظامی و اخذ حکم قضایی نسبت به ورود به مرکز یاد شده اقدام شد، عنوان کرد: در این راستا مقدار ۳۰۰ کیلوگرم اسکلت غیربهداشتی، ۶۴۰ کیلوگرم خمیر اسکلت مرغ غیر بهداشتی و هزار کیلوگرم ضایعات مرغ شامل پوست، چربی، بال و کتف غیر بهداشتی کشف، ضبط و معدوم شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: یک دستگاه تولید و خردکن اسکلت و ضایعات مرغ نیز توقیف و شاغلین در واحد مربوطه توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند که پرونده متخلفین از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی گفت: اداره کل دامپزشکی قم از کلیه شهروندان تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه موارد غیر بهداشتی در زمینه فرآورده‌های خام دامی با شماره تلفن ۱۵۱۲ روابط عمومی این اداره کل تماس بگیرند.